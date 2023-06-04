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Дерево упало на мотоциклистку на Пхукете

Жительница Пхукета была госпитализирована утром 3 июня после того, как не выдержавшее непогоды дерево упало на дорогу, по которой она проезжала на мотоцикле. О полученных мотоциклистской травмах известно лишь то, что в момент приезда спасателей она была без сознания.

Иккапоп Тхонгтуб

4 Июня 2023, 12:58 PM
Росшее у дороги дерево не выдержало непогоды на острове Сирэ. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Росшее у дороги дерево не выдержало непогоды на острове Сирэ. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Росшее у дороги дерево не выдержало непогоды на острове Сирэ. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Росшее у дороги дерево не выдержало непогоды на острове Сирэ. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Росшее у дороги дерево не выдержало непогоды на острове Сирэ. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Росшее у дороги дерево не выдержало непогоды на острове Сирэ. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Предупреждение DLT об угрозе падения деревьев и высотных конструкций в низкий сезон. Фото: DLT

Предупреждение DLT об угрозе падения деревьев и высотных конструкций в низкий сезон. Фото: DLT

Метеорологическое предупреждение от 5:00 утра 4 июня. Изображение: TMD

Метеорологическое предупреждение от 5:00 утра 4 июня. Изображение: TMD

Полиция Пхукет-Тауна получила сообщение об упавшем на дорогу дереве и пострадавшей в результате этого женщине около 10:30 утра 3 июня. Инцидент произошел на острове Сирэ, недалеко от местной цыганской деревне и места стоянки катеров Phuket P.H. Marine.

К моменту прибытия помощи 44-летняя Дындем Прамонгкит была без сознания. Спасатели оказали ей первую помощь, после чего доставили в Vachira Phuket Hospital. О тяжести полученных женщиной травм ничего неизвестно.

Сегодня утром пхукетский синоптики выпустили очередное метеорологическое предупреждение. Сложные погодные условиях, по их прогнозам, продлятся на острове минимум до 6 июня. Такая дата указана в последнем предупреждении, однако до этого ожидаемый срок завершения непогоды уже несколько раз переносился.

Еще в начале мая Дептранс опубликовал отдельное предупреждение для водителей, в котором напомнил о риске падения деревьев, столбов и высотных конструкций в штормовую погоду. При это подобные инциденты не обязательно случаются непосредственно во время дождя. Осадки могут размочить почву и создать условия для падения дерева или схода грунта через какое-то время после самого дождя.

 

 

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