Дерево упало на мотоциклистку на Пхукете

Жительница Пхукета была госпитализирована утром 3 июня после того, как не выдержавшее непогоды дерево упало на дорогу, по которой она проезжала на мотоцикле. О полученных мотоциклистской травмах известно лишь то, что в момент приезда спасателей она была без сознания.

Иккапоп Тхонгтуб

Полиция Пхукет-Тауна получила сообщение об упавшем на дорогу дереве и пострадавшей в результате этого женщине около 10:30 утра 3 июня. Инцидент произошел на острове Сирэ, недалеко от местной цыганской деревне и места стоянки катеров Phuket P.H. Marine.

К моменту прибытия помощи 44-летняя Дындем Прамонгкит была без сознания. Спасатели оказали ей первую помощь, после чего доставили в Vachira Phuket Hospital. О тяжести полученных женщиной травм ничего неизвестно.

Сегодня утром пхукетский синоптики выпустили очередное метеорологическое предупреждение. Сложные погодные условиях, по их прогнозам, продлятся на острове минимум до 6 июня. Такая дата указана в последнем предупреждении, однако до этого ожидаемый срок завершения непогоды уже несколько раз переносился.

Еще в начале мая Дептранс опубликовал отдельное предупреждение для водителей, в котором напомнил о риске падения деревьев, столбов и высотных конструкций в штормовую погоду. При это подобные инциденты не обязательно случаются непосредственно во время дождя. Осадки могут размочить почву и создать условия для падения дерева или схода грунта через какое-то время после самого дождя.