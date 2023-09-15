Депутат от Пхукета выступил с критикой политики по общественному транспорту

Депутат Сомчарт Течатхаворнчарон выступил в парламенте с докладом о проблемах общественного транспорта на Пхукете. Представитель провинции в заксобрании заявил, что правительство должно думать не только о мега-проектах на миллиарды бат, но и о простых вещах, которые волнуют рядовых жителей. В качестве частных примеров он назвал отсутствие на Пхукете нормальной автобусной сети и стоимость такси. Впрочем, член Move Forward подчеркнул, что проблема носит общенациональный характер.

Новости Пхукета

«В сумме на всю страну приходится 1576 автобусных маршрутов, то есть порядка 20 на провинцию в среднем. В Бангкоке – 492 автобусных маршрута», – заявил депутат. Фото: Somchart Techathaworncharoen

«Правительство должно изменить свое отношение к владению авто на то, которое сформировалось в развитых странах. Наличие машины – это не признак богатого человека, а наличие машин у всех бедных людей означает, что в стране плохой общественный транспорт», – заявил представитель Пхукета в парламенте. Фото: Somchart Techathaworncharoen

«Когда правительство не развивает общественный транспорт, оно просто перекладывает ношу на плечи людей в провинция. Покупай личное авто – или никуда не сможешь попасть. В Кхон-Кэне на 100 человек приходится 94 автовладельца. Этот показатель – отнюдь не хороший знак», – заявил Сомчарт Течатхаорнчарон. Фото: Somchart Techathaworncharoen

«Люди вынуждены выживать, как могут. Наличие автомобиля – не признак благополучия страны. Это символ отчаяния граждан во всем, что касается общественного транспорта», – заявил политик от Move Forward в парламенте. Фото: Somchat Techathaworncharoen

Выступая в парламенте, члены Move Forward подчеркнул, что новое правительство Сеттхи Тхависина, как и предыдущее, сконцентрировалось в своей программе на мега-проектах с огромными инвестициями, но слишком мало уделило внимания проблемам, которые волнуют людей на местах.

«Проблема лежит в следующем: правительственная политика заключается в инвестиция крупных сумм в масштабные проекты, но мы не видим никакой программы по инвестиция в общественный транспорт, который помогал бы людям в повседневной жизни сейчас», – заявил в своем докладе господин Течатхаворнчарон, выигравший выбор в первом избирательном округе Пхукета.

«Отсюда вопрос: почему деньги налогоплательщиков всей страны идут на развитие большой транспортной инфраструктуры, которая не предназначена самим людям? Почему нет никакого роста вложений в общественный транспорт, которым люди реально пользуются каждый день?» – обозначил главную мысль политик.

По словам господина Течатхаворнчарона, наличие одной и двух машин и мотоциклов в каждой семье – это не признак благосостояния страны, а свидетельство «отчаяния людей в том, что касается национальной системы общественного транспорта». Для сельских районов пикап и мотоцикл – не роскошь, а средство выживания.

«Когда правительство не развивает общественный транспорт, оно просто перекладывает ношу на плечи людей в провинция. Покупай личное авто – или никуда не сможешь попасть. В Кхон-Кэне на 100 человек приходится 94 автовладельца. Этот показатель – отнюдь не хороший знак», – заявил Сомчарт Течатхаорнчарон (ключевые цитаты собраны на его странице в Facebook).

«Правительство должно изменить свое отношение к владению авто на то, которое сформировалось в развитых странах. Наличие машины – это не признак богатого человека. Наличие машин у всех бедных людей означает, что в стране плохой общественный транспорт», – подчеркнул депутат.

В качестве примера господин Течатхаворнчарон привел сесть автобусных маршрутов на Пхукете, которая в прямом смысле почти в сотню раз меньше банкгкоской по числу маршрутов и по качестве подвижного состоава.

Политик подчеркнул, что автобусы бангкокского уровня на Пхукете обслуживают аэропорт, имея в виду, по всей видимости, Phuket Airport Bus и Phuket Smart Bus. Сеть локальных маршрутов никакого прогресса за последние десятилетия не продемонстрировала: нынешние дети ездят в школу на сонгтэу так же, как ездили их бабушки.

Вторым моментом господин Течатхаворнчарон отметил стоимость такси, которые на Пхукете в несколько раз дороже, чем в Бангкоке. «Новости Пхукета» неоднократно указывали в предыдущих статьях, что по столичным тарифам поездка из аэропорта в Патонг должна стоить порядка 300 бат, а не 900 бат, как установлено властями Пхукета.

«Как результат, людям нужно покупать собственные машины, что создает пробки. А родители тратят рабочее время на то, чтобы возить детей в школу на авто или мотоцикле, притом что последнее еще и опасно», – добавил представитель Пхукета в парламенте.

Легализация приложений для заказа такси тоже имеет свои минусы, поскольку подталкивает людей заниматься извозом для подработки, что снова увеличивает количество авто на дорогах. По последним данным Департамента наземного транспорта на Пхукете (PLTO), количество такси, допущенных к работе через приложения, утроилось за последние полгода и сейчас составляет 1100 авто. Плюс есть 600 таксиметров, 514 тук-туков, 4300 такси с зелеными номерами и 6800 автобусов и минибасов с желтыми.

Впрочем, главной проблемой господин Течатхаворнчарон считает неудобство общественного транспорта, то есть общественных маршрутов. Доехать на мотоцикле или личном авто из Тауна в Патонг банально удобней, даже если надо пробираться через пробки и жечь бензин. Тем более, что пхукетский таец может имеет личный транспорт в любом случае, ведь он нужен ему для поездок туда, куда автобусы не ходят.

«Посмотрите на автобус их Пхукет-Тауна Патонг. Как у него с тайскими пассажирами? Цена – всего 40 бат, но только рабочие из Мьянмы и туристы из России пользуются им», – заявил член партии Move Forward, выигравшей выбор в мае, но оказавшейся в итоге в оппозиции.

Партия Move Forward занялась транспортной повесткой сразу после майских выборов и добилась успехов как минимум в план признания мобильных сервисов такси в качестве легальных игроков рынка. Увеличение числа авто с наклейками Car App и допуск Grab в аэропорт стали самыми заметными результатами. Однако по автобусам никаких видимых успехов у Move Forward нет. Последний прорыв – запуск Phuket Smart Bus – нужно связывать с усилиями не политиков, а влиятельных местных бизнесменов из консорциума PKCD. Впрочем, успех так и не был масштабирован – Phuket Smart Bus по-прежнему ходит по одному-единственному маршруту вдоль побережья и даже не заезжает к перекрестку у Central Phuket, который выбрал в качестве локации для своего офиса сам консорциум PKCD. Линия Phuket Smart Bus позволяет туристу удобно доехать из Патонга до Карона или из Лагуны до Раваи, но никак не помогает жителю острова (будь он таец или экспат) в решении задачи отправить ребенка в школу или самому добраться до работы из Кату в Чалонг или из Раваи в Рассаду.