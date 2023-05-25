Депутат от Move Forward подал прошение о допуске таксистов Grab в аэропорт Пхукета

Депутат от партии Move Forward, одержавший победу в первом избирательном округе на Пхукете, продолжает активность в сфере такси на острове. Сперва политик встретился с главой полиции и обсудил с ним деятельность картелей водителей, а затем подал прошение о допуске таксистов Grab в международный аэропорт Пхукета, откуда они сейчас не могут забирать пассажиров.

Новости Пхукета

Депутат Сомчарт Течатхаворнчарон еще не получил мандат официально, но это не мешает ему демонстрировать активность избирателям, которые отдали за него голоса на выборах 14 мая. Партия Move Forward победила во всех трех одномандатном округах, господин Течатхаворнчарон был ее кандидатом в первом округе.

В четверг, 25 мая, политик опубликовал у себя в Facebook копию прошения о допуске водителей Grab в междуанродный аэропорт Пхукета, которое он направил директору Управления гражданской авиации таиланда (СААТ) Сутхипонгу Конгпуну и главе Минтранса. Имя самого министра пока неизвестно, поскольку победившим на выборах партиям еще только предстоит сформировать кабинет.

Господин Течатхаворнчарон добавил, что копии письма должны также получить губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу и генеральный менеджер аэропорта Мончай Танод, являющийся сотрудником госкорпорации Airports of Thailand (AOT). Статус обоих, как и главы СААТ, от выборов не зависит.

В своем прошении депутат от Move Forward заявил, что аэропорт Пхукета должен думать об удобстве туристов и выделить у себя на территории парковку для водителей такси, работающих через приложения.

Сейчас на Пхукете легальными считаются сервисы Grab и Hello Phuket, но даже им подбирать пассажиров в аэропорту запрещено «из соображений безопасности» как, говорят в AOT Phuket. Впрочем, сами водители считают, что таким образом аэропорт защищает интересы таксистов из кооперативов, заключивших с ним контракты на обслуживание пассажиров. Сотрудники службы безопасности аэропорта, в частности, принудительно высажают туристов из неправильных такси.

Господин Течатхаворнчарон заявил, что туристы пользуются сервисами заказа такси, несмотря на этот запрет. Но чтобы сесть в машину, им приходится «тащить чемоданы под дождем» из терминала до главной дороги. Там служба безопасности уже не препятствует пассажирам, которые хотят воспользоваться не кооперативным такси, а машиной Grab и Hello Phuket.

«Аэропорты Таиланда должны обеспечивать туристам удобный и безопасный доступ к легально заказанным через приложения такси. Для этого необходимо выделить для них парковку с установить указатели к ней в аэропорту, как это делается в прочих странах, таких как Сингапур, Австралия, Новая Зеландия, Индия и другие», – заявил депутат от Move Forward.

«С моей точки зрения, неудобства для туристов – одно из препятствий для индустрии гостеприимства Пхукета», – добавил он.

Деятельность Move Forward после выборов

Во вторник, 23 мая, господин Течатхаворнчарон встречался с главой полиции Пхукета генерал-майором Сермпханом Сириконгом и обсуждал с ними вопрос о самоуправстве кооперативов такси на Пхукете, поделивших особо выгодные локации и ревностно охраняющих свою территорию.

Основными конкурентами они считают водителей, принимающих заказы через мобильные приложения, хотя Grab и Hello Phuket являются легальными даже с точки зрения пхукетского офиса Дептранса (PLTO), выдающего им специальные наклейки для демонстрации своего законного статуса.

Наклейки, впрочем, мало помогают при попытке обслуживать пассажиров в зонах, принадлежащих кооперативах, таким как торгово-развлекательный комплекс Central Phuket, где местные водители не терпят ни машины Grab, ни даже такси со счетчиками, если у них не пхукетские номера.

Последний резонансный случай произошел уже после встречи депутата от Move Forward с начальником полиции Пхукета. Вечером 24 мая водитель Grab подал заявление в полицию в связи с проколотой покрышкой. Мужчина обнаружил три шурупа в заднем правом колесе после того, как отвез пассажиров в один из отелей у пляжа Трай-Транг.

Шофер полагает, что шурупы были подложены ему под колесо в тот момент, когда он давал объяснения местному таксисту о том, что делает на принадлежащей ему территории. Также водитель Grab подал жалобу и на имя руководство отеля, на территории которого он высаживал туристов.

Неизвестно, обсуждался ли этот вопрос 25 мая, когда политики от Move Forward проводили еще одну встречу по поводу такси с представителями пхукетской власти. Сразу после нее были только опубликованы небольшие поясненения по работающим на Пхукете такси. Внимания в них заслуживает повторение тезиса о том, что машины с черно-белыми номерами (личные авто) могут использоваться в сервисе Grab, если водитель получил одобрение от PLTO и соответствующую наклейку.