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Депутат от Move Forward опоздал к избирателям из-за ДТП с туристом на Пхукете

В графике пятничных встреч политика Чалермпонга Сэнги с избирателями произошел сбой. Автомобиль депутата от Move Forward попала в аварию на маршруте, причем второй стороной в аварии стал турист на мотоцикле.

Новости Пхукета

26 Мая 2023, 08:54 PM
Авария, сорвавшее движение колонны партии Move Forward. Фото: Chalermpong Saengdee

Авария, сорвавшее движение колонны партии Move Forward. Фото: Chalermpong Saengdee

На пятницу, 26 мая, у Чалермпонга Сэнгди, одержавшего победу во втором одномандатном округе, была запланирована серия поездок по южному Пхукету, где живут его избиратели.

Начиная с 9:00 утра политик выкладывал в Facebook ролики с маршрута движения своей колонны, включавшей несколько агитационных пикапов. Однако в 17:51 на странице господина Сэнгди появилось не видео с привычными словами «Спасибо людям Пхукета за каждый голос», а сообщение о том, что он задерживается.

«Я приношу извинения избирателями второго округа, которые ждут сейчас нашего парада. Наша колонна попала в ДТП с туристом, который врезался сзади в одну из машин. Мы не можем пока ехать. Мне, правда, очень жаль», – написал будущий парламентарий от Move Forward.

Затем господин Сэнгди опубликовал в комментариях фотографию с места событий, на которой видно белый внедорожник с сильно поврежденным задней частью кузова и черный мотоцикл на асфальте. Рядом с транспортными средствами стоят иностранец в шортах и футболке и люди в одежде с символикой Move Forward.

«Мне, правда, очень жаль», – повторил политик, не уточнив, извиняется ли он перед избирателями или перед иностранцем в том числе.

Господин Сэнгди забыл указать, пострадал ли кто-то в аварии, но иностранец на фото выглядит вполне целым. О причинах ДТП представитель Move Forward тоже ничего не сказал.

 

 

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