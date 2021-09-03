Дептранс возвращается к работе

На фоне ослабления ограничительных мер в Бангкоке и других регионах повышенной коронавирусной угрозы Департамент наземного транспорта принял решение возобновить работу своих отделений и оказание услуг в ограниченном объеме.

Новости Пхукета

3 Сентября 2021, 09:15 PM

Фото: NNT

Как сообщает государственное новостное агентство NNT, с сентября возобновлены услуги связанные с оплатой транспортного налога и водительскими удостоверениями (какие именно – не указано).

При этом услуги, предполагающие «очную форму тренировки» по-прежнему не оказываются, сообщает NNT. Вместо этого подготовку для получения первых водительских прав или продления старых можно пройти на сайте www.dlt-elearning.com.

Также для посещения офисов Департамент наземного транспорта необходимо регистрироваться через мобильное приложение DLT Smart Queue, выдающее дату и время посещения. Это сделано для того, чтобы избежать одновременного скопления больших групп людей в офисах.

Вплоть до 31 декабря в Таиланде действует мораторий на штрафы за несвоевременную оплату транспортного налога или нарушения, связанные с водительскими удостоверениями. Для таксистов также действует мораторий на санкции за непрохождение регулярного техосмотра.