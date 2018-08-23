Дептранс Таиланда снова анонсировал отдельные права на большие мотоциклы

Департамент наземного транспорта Таиланда в очередной раз заявил о планах, ввести отдельные права на управление крупнокубатурными мотоциклами.

23 Августа 2018 15:09:33

Фото: Bangkok Post

В новой версии инициативы под крупнокубатурной понимается техника с объемом двигателя от 400 куб. см. Права на управление подобными мотоциклами будут выдаваться лишь лицам в возрасте от 18 лет, экзамен на получение прав будет жестче, чем в случае с малокубатурными байками. Об этом заявил глава Департамент наземного транспорта Таиланда Санитх Пхромвонг, высказывание которого приводит Bangkok Post.

По словам господина Пхромвонга, две отдельных категории мотоциклетных прав появятся в Таиланде уже в следующем году. При этом глава Департамента наземного транспорта не указал, на каком этапе проработки сейчас находится проект. О судьбе предыдущих предложений аналогичного свойства он также ничего не сказал.

В настоящий момент мотоциклетные права в Таиланде выдаются лицам, которые достигли 15-летнего возраста. Закон обязывает мотоциклистов до достижения 18 лет ездить только на технике с объемом двигателя не выше 110 куб. см, однако правоохранительные органы за этим не следят.

Примечательно, что по словам господина Пхромвонга, новый закон не будет иметь «ретроспективной силы». При этом обладатели прав на управления крупнокубатурной техникой смогут управлять и небольшими мотоциклами, отдельные права им получать будет не нужно.

Напомним, что власти Таиланда ранее неоднократно озвучивали намерение ввести отдельные права для управления мотоциклами от 400 или 600 куб. см. Ни один из проектов реальностью так и не стал.