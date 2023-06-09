Дептранс подал пакет заявлений в полицию на продавцов водительских прав в интернете

Департамент наземного транспорта Таиланда (DLT) заявил, что не игнорирует продажу водительских прав в интернете и занимается борьбой с ней не только на словах, но и на деле. После критики со стороны члена партии Move Forward ведомство сообщило, что как раз за день до его публикации подало в полицию пакет из сразу 458 заявлений на продавцов удостоверений. До этого все публично известные действия ведомства ограничивались призывами к людям не покупать права через сеть, а получать их в DLT законным путем. Права из интернета ведомство упорно именует «поддельными», отвергая даже мысль о том, что сотрудники ведомства могут торговать реальными правами.

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Заявление DLT о подаче 458 заявлений в полицию в связи с торговлей водительскими правами в интернете. Фото: PR DLT News

Заявление DLT о подаче 458 заявлений в полицию в связи с торговлей водительскими правами в интернете. Фото: PR DLT News

DLT выпустил официальное заявление утром 8 июня. Публикация стала ответом на пост политика Вирота Лаккханаадисорна, который вечером 7 числа разместил у себя в Facebook коллекцию объявлений о продаже водительских прав в интернете. При этом, в отличие от официальных лиц из DLT, он не назвал предлагаемые в сети удостоверения поддельными.

«Люди, не сдававшие экзамена на права, получают водительские удостоверения и ездят по дорогам каждый день среди остальных. Это ведет к росту числа аварий с учатием других водителей и пешеходов», – написал господин Лаккханаадисорна, победивший на майских выборах по одному из одномандатных округов.

В качестве ответного шага замглавы DLT Сексом Акарапхан встретился с господином Лаккханаадисорном и сделал встречное заявление, в котором сообщил, что в прямом смысле за день до его публикации, 6 июня, ведомство как раз подало в полицию пакет из 458 заявлений на продавцов водительких прав.

Чиновник лично встретился с политиком от Move Forward и обсудил с ним проблему. Какследует из публикации Bangkok Post он также заверил, что его ведомство продолжит работать над борьбой с продажей водительских прав в сети, размах которой очевиден любому, кто пользуется Facebook в Таиланде.

Впрочем, масштаб торговли правами уже давно признал и сам DLT (см. заявление пхукетского офиса DLT здесь). На Facebook-странице DLT призывы не покупать права в интернете публикуются чаще, чем какие-либо еще посты. Впрочем, о конкретных действиях широкой публике стало известно впервые – как минимум до вмешательства Move Forward в СМИ об этом не сообщалось.

При этом ни DLT, ни упомянутые СМИ, включая Bangkok Post, ничего не сказали о том, что господин Лаккханаадисорн буквально в следующей публикации отметил и еще одну проблему – долгое время ожидания экзамена в DLT для обычных соискателей водительских прав и одновременное наличие услуги быстрого прохождений теста в автошколах.

«Я прошу Департамент наземного транспорта. Пожалуйста, рассмотрите вопрос, проведите проверку и примите меры, чтобы обеспечить равные права и возможности людям», – написал он.

Реакции на этот запрос со стороны DLT пока не последовало. При этом ведомство так и не объяснило, почему вообще с какого-то момента время ожидания экзамена стало составлять недели и даже месяцы.

В прошлом Таиланд славился отсутствием бюрократической волокиты при выдаче водительских удостоверений, что имело и плюсы, и минусы. С одной стороны иностранцы, уже прошедшие обучение и получившие права в своих странах, могли оформить тайские удостоверения буквально в день обращения и сразу стать полноправными участниками дорожного движения.

С другой стороны, без волокиты права получала и тайская молодежь, подготовленная к экзамену папой или дедушкой на дому со всеми вытекающими последствиями, такими как усвоение водительских привычек дедушки, а не навыков безопасного и адекватного вождения.