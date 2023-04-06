Дептранс перестал принимать оплату транспортного налога при просроченных штрафах за ПДД

О новой санкции для нарушителей ПДД, не оплачивающих штрафы, было объявлено еще в начале февраля, когда Королевская полиция Таиланда и DLT подписали меморандума об обмене информацией. Начало обмена и сделало возможным ввести наказание по линии Дептранса (он отвечает за транспортный налог) за нарушения по линии правоохранительных органов (штрафы за ПДД выписывает полиция).
Как подтвердили «Новостям Пхукета» на горячей линии PLTO, новое правило уже действует. Однако оно, как и было анонсировано, не имеет обратного эффекта, то есть препятствуют получению наклейки «техосмотра» («по ро бо») только штрафы, полученные после 1 апреля и не оплаченные в срок или не оспоренные в законном порядке.
Кроме того, предусмотрен льготный период, чтобы водитель мог осознать свою неправоту и исправиться. Если при обращении в DLT выяснится, что у водителя есть просроченный штраф, то вместо наклейки он получит временный знак, с которым можно ездить 30 дней. За это время нужно погасить задолженность и снова обратиться в DLT.
Дополнительно к денежному штрафу в размере до 2000 бат езда без наклейки об оплате транспортного налога сейчас карается вычетом одного балла по действующей с января балльной системе. Причем это нарушение было самым частым за первый месяц работы системы.
О том, как оплатить штраф за нарушение ПДД в Таиланде (в том числе, не выходя из дома) читайте здесь.