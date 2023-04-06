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Дептранс перестал принимать оплату транспортного налога при просроченных штрафах за ПДД

С апреля 2023 года в Таиланде вступила в силу новая санкция для водителей, забывающих оплачивать штрафы за нарушения ПДД или не делающих этого из принципа. Теперь при наличии просроченного штрафа Департамент наземного транспорта (DLT или PLTO на Пхукете) отказывается принимать оплату транспортного налога и выдавать соответствующую наклейку, а за езду без нее полиция обещает штрафовать на сумму сразу до 2000 бат и вычитать один балл по новой балльной системе.

Новости Пхукета

7 Апреля 2023, 02:38 PM
Езда без наклейки об оплате налога карается штрафом до 2000 бат и вычетом одного балла по новой балльной системе. Для водителей без тайских прав последнее не актуально. Фото: DLT

Езда без наклейки об оплате налога карается штрафом до 2000 бат и вычетом одного балла по новой балльной системе. Для водителей без тайских прав последнее не актуально. Фото: DLT

О новой санкции для нарушителей ПДД, не оплачивающих штрафы, было объявлено еще в начале февраля, когда Королевская полиция Таиланда и DLT подписали меморандума об обмене информацией. Начало обмена и сделало возможным ввести наказание по линии Дептранса (он отвечает за транспортный налог) за нарушения по линии правоохранительных органов (штрафы за ПДД выписывает полиция).

Как подтвердили «Новостям Пхукета» на горячей линии PLTO, новое правило уже действует. Однако оно, как и было анонсировано, не имеет обратного эффекта, то есть препятствуют получению наклейки «техосмотра» («по ро бо») только штрафы, полученные после 1 апреля и не оплаченные в срок или не оспоренные в законном порядке.

Кроме того, предусмотрен льготный период, чтобы водитель мог осознать свою неправоту и исправиться. Если при обращении в DLT выяснится, что у водителя есть просроченный штраф, то вместо наклейки он получит временный знак, с которым можно ездить 30 дней. За это время нужно погасить задолженность и снова обратиться в DLT.

Дополнительно к денежному штрафу в размере до 2000 бат езда без наклейки об оплате транспортного налога сейчас карается вычетом одного балла по действующей с января балльной системе. Причем это нарушение было самым частым за первый месяц работы системы.

О том, как оплатить штраф за нарушение ПДД в Таиланде (в том числе, не выходя из дома) читайте здесь.

 

 

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