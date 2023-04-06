Дептранс перестал принимать оплату транспортного налога при просроченных штрафах за ПДД

С апреля 2023 года в Таиланде вступила в силу новая санкция для водителей, забывающих оплачивать штрафы за нарушения ПДД или не делающих этого из принципа. Теперь при наличии просроченного штрафа Департамент наземного транспорта (DLT или PLTO на Пхукете) отказывается принимать оплату транспортного налога и выдавать соответствующую наклейку, а за езду без нее полиция обещает штрафовать на сумму сразу до 2000 бат и вычитать один балл по новой балльной системе.

Новости Пхукета

7 Апреля 2023, 02:38 PM

Езда без наклейки об оплате налога карается штрафом до 2000 бат и вычетом одного балла по новой балльной системе. Для водителей без тайских прав последнее не актуально. Фото: DLT