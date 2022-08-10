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Дептранс открыл дополнительные часы для перевыпуска водительских прав

Жители Пхукета, которым нужно получить новые водительские права взамен истекших, теперь могут это сделать в офисах Департамента наземного транспорта (DLT) в дополнительное время по будням или по субботам. DLT ввел дополнительные часы обслуживания, чтобы все, кому нужно перевыпустить права, могли это сделать за август-сентябрь.

Новости Пхукета

10 Августа 2022, 03:40 PM
Заняться перевыпуском водительских прав теперь можно в субботу. Изображение: Департамент наземного транспорта

Заняться перевыпуском водительских прав теперь можно в субботу. Изображение: Департамент наземного транспорта

Как сообщает государственная новостная служба NNT, дополнительные часы обслуживания введены в офисах Дептранса в Бангкоке и туристических провинциях, включая Пхукет (пхукетский офис ведомства известен как PLTO).

По будням прием, кроме обычных часов, осуществляется с 16:30 до 18:00. По субботам – с 8:30 до 16:30. Государственные праздники приравниваются к воскресеньям, то есть в эти дни прием не осуществляется.

Чтобы заменить старые права с истекшим сроком на новые необходима предварительная запись через мобильное приложение Дептранса DLT Smart Queue, которое можно скачать из магазина Google Play для Android и App Store для iOS. NNT подчеркивает, что новая запись на прием через приложение автоматически отменяет старую, если она была.

В южном регионе дополнительные часы обслуживания введены в офисах DLT в провинциях Пхукет, Сураттхани, Сонгкхла и Накхон-Сри-Тхаммарат.

Также по вечерам будних дней и по субботам принимают в офисах DLT в провинциях Нонтхабури, Патхум-Тхани, Самут-Пракан, Чонбури, Пхра-Накхон-Си-Аюттхайя, Чианг-Май, Чианг-Рай, Накхон-Патхом, Самут-Сакхон, Супхан-Бури, Чачонгсао, Лопбури, Сарабури, Районг, Прачинбури, Накхон-Саван, Пхитсанулок, Кампхэнг-Пхет, Кхон-Кэн, Накхон-Ратчасима, Убон-Ратчатхани, Бурирам, Сурин, Удон-Тхани, Маха-Саракхам, Чайяпхум, Канчанабури, Ратчабури и Пхетчабури.

 

 

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