Дептранс открыл дополнительные часы для перевыпуска водительских прав

Жители Пхукета, которым нужно получить новые водительские права взамен истекших, теперь могут это сделать в офисах Департамента наземного транспорта (DLT) в дополнительное время по будням или по субботам. DLT ввел дополнительные часы обслуживания, чтобы все, кому нужно перевыпустить права, могли это сделать за август-сентябрь.

Новости Пхукета

10 Августа 2022, 03:40 PM

Заняться перевыпуском водительских прав теперь можно в субботу. Изображение: Департамент наземного транспорта