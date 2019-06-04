Депортированный из Таиланда россиянин арестован за незаконное возвращение

Сотрудники правоохранительных органов Таиланда второй раз за три года арестовали гражданина России Сергея Милентия и готовятся снова депортировать его на родину.

Новости Пхукета

4 Июня 2019, 04:08 PM

Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

О втором за три года аресте россиянина Сергея Милентия рассказал на пресс-конференции 31 марта шеф Иммиграционного бюро Сомпонг Чингдуанг. По словам генерала, гражданин России был арестован на острове Пханган в День Победы, 9 мая. Основанием для ареста послужило незаконное возвращение мужчины в Королевство после депортации и занесения в черный список лиц, которым запрещен въезд в Таиланд.

Как следует из сообщения Иммиграционного бюро, впервые Милентий был арестован в январе 2016 года за нарушение трудового законодательства (работа не по указанному в ворк-пермите профилю/адресу, нелегальное предпринимательство/оказание услуг) и приговорен к условному сроку и штрафу. После вынесения приговора Милентия депортировали с занесением в черный список, однако в сентябре он вернулся в Королевство по паспорту гражданина Румынии на имя Сергиу Милентий. Теперь его ждет суд по делу о нарушении визового законодательства и новая депортация.

Иммиграционное бюро не уточнило, как именно удалось установить, что Сергей Милентий и Сергиу Милентий являются одним и тем же человеком.