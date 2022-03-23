Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Департамент специальных расследований открывает офис на Пхукете

Департамент специальных расследований (DSI) провел много громких дел на Пхукете, однако каждый раз сотрудники ведомства летали на остров из Бангкока. Впрочем, в ближайшее время на территории провинции появится собственное отделение DSI. Это произойдет в рамках «национальной экспанси» ведомства.

Новости Пхукета

24 Марта 2022, 11:00 AM
Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Об открытии офиса DSI на Пхукете было объявлено 22 марта на межведомственном совещании под председательством вице-губернатора Амнуая Пхинсувана. Также на встрече присутствовали вице-губернатор Пичет Панапхонг, директор отдела DSI по политике и стратегии Никхом Суванрунгруанг, представитель пхукетского офиса Министерства юстиции Пайюнгсак Каламик и другие официальные лица.

Господин Пхинсуван назвал открытие отделения DSI на острове большим позитивным событием для Пхукета. Он отметил, что это позволит сотрудникам ведомства более глубоко координировать работу с местным сообществом, лучше работать с получаемой с мест информацией и в целом более эффективно обеспечивать защиту общества и его интересов при проведении расследований.

Господин Суванрунгруанг добавил, что DSI расширяет свое присутствие по всей стране и углубляет сотрудничество с местными властями в целях предотвращения и раскрытия преступлений. Представитель ведомства отметил, что будет курировать открытие офиса на Пхукете, но не сказал, кто конкретно его возглавит.

Также на совещании было объявлено, что в рамках текущего раунда «экспансии» DSI планирует открыть дополнительный офис в Бангкоке (в районе Дон-Мыанг), офисы на Самуи, в Бынг-Кане, Пхитсанулоке, Нане и Маха-Саракхаме.

DSI структурно входит в Министерство юстиции Таиланда и таким образом функционирует независимо от Королевской полиции Таиланда. Ведомство занимается особо важными делами, за что в англоязычных источниках его зачастую называют тайским аналогом ФБР. Значительное число дел DSI относятся к сферам коррупции, незаконного захвата земли и других активов.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Школьница покончила с собой в тамбоне Тхепркрассатри
Губернатор Пхукета и посол Сингапура обсудили перспективы туризма
Ярмарка Roi Rim Lay пройдет на Най-Янге
Нуждающихся в работе предложено занять наведением красоты на Пхукете за МРОТ
Пять человек арестованы на Пхукете за хранение наркотиков
Банглу проверили на соблюдение меры по защите от коронавируса
Пхукет предложил создать специальную визу для «цифровых кочевников»
Ярмарка Красного Креста началась на Пхукете
Ребенок утонул в бассейне пхукетского отеля
Таиланд продолжит применять фавипиравир против COVID-19
В поселке Phuket Villa 3 в Вичите поймали варана
Глухой мужчина забрался на вышку сотовой связи в Таланге
Рыбацкая лодка затонула у мыса Пакаранг
В Пхукет-Тауне проходит ярмарка еды
Пхукет отметит Сонгкран без обливаний водой и в масках

 

EPL predictions
QSI International School Phuket
MACNELS SHIPPING PHUKET
Thai Residential

 