Департамент специальных расследований открывает офис на Пхукете

Департамент специальных расследований (DSI) провел много громких дел на Пхукете, однако каждый раз сотрудники ведомства летали на остров из Бангкока. Впрочем, в ближайшее время на территории провинции появится собственное отделение DSI. Это произойдет в рамках «национальной экспанси» ведомства.

Новости Пхукета

24 Марта 2022, 11:00 AM

Фото: PR Phuket

Об открытии офиса DSI на Пхукете было объявлено 22 марта на межведомственном совещании под председательством вице-губернатора Амнуая Пхинсувана. Также на встрече присутствовали вице-губернатор Пичет Панапхонг, директор отдела DSI по политике и стратегии Никхом Суванрунгруанг, представитель пхукетского офиса Министерства юстиции Пайюнгсак Каламик и другие официальные лица.

Господин Пхинсуван назвал открытие отделения DSI на острове большим позитивным событием для Пхукета. Он отметил, что это позволит сотрудникам ведомства более глубоко координировать работу с местным сообществом, лучше работать с получаемой с мест информацией и в целом более эффективно обеспечивать защиту общества и его интересов при проведении расследований.

Господин Суванрунгруанг добавил, что DSI расширяет свое присутствие по всей стране и углубляет сотрудничество с местными властями в целях предотвращения и раскрытия преступлений. Представитель ведомства отметил, что будет курировать открытие офиса на Пхукете, но не сказал, кто конкретно его возглавит.

Также на совещании было объявлено, что в рамках текущего раунда «экспансии» DSI планирует открыть дополнительный офис в Бангкоке (в районе Дон-Мыанг), офисы на Самуи, в Бынг-Кане, Пхитсанулоке, Нане и Маха-Саракхаме.

DSI структурно входит в Министерство юстиции Таиланда и таким образом функционирует независимо от Королевской полиции Таиланда. Ведомство занимается особо важными делами, за что в англоязычных источниках его зачастую называют тайским аналогом ФБР. Значительное число дел DSI относятся к сферам коррупции, незаконного захвата земли и других активов.