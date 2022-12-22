Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Департамент нацпарков сообщил о смерти слоненка Танвы

Слоненок Танва, найденная в джунглях провинции Канчанабури в конце ноября, умерла в Центре дикой природы в Бынг-Чаваке. Ветеринарам не удалось спасти малышку, хотя до этого она демонстрировала признаки улучшения здоровья.

Новости Пхукета

22 Декабря 2022, 05:53 PM
Ветеринарам не удалось спасти Танву, потерявшуюся в джунглях в ноябре. Слоненок умер 21 декабря. Фото: DPN

Ветеринарам не удалось спасти Танву, потерявшуюся в джунглях в ноябре. Слоненок умер 21 декабря. Фото: DPN

Департамент национальных парков (DNP) сообщил о смерти Танвы утром 21 декабря. На следующий день информацию об этом распространила газета Bangkok Post, которая, как и «Новости Пхукета» следила за судьбой слоненка и периодически проверяла страницу DNP на предмет новых сообщений. Последние новости оказались печальными.

Департамент сообщил, что заботившиеся о Танве ветеринары отметили ряд тревожных симптомов вечером 20 декабря: у малышки была диарея, она не могла сама стоять на ногах, но от еды не отказывалась.

В течение всей ночи специалисты не отходили от своей подопечной, но ей становилось все хуже, а утром она перестала реагировать на раздражители. Реанимационные процедуры оказались безрезультатными, ветеринары зафиксировали смерть в 8:24 утра 21 декабря.

Проведенное вскрытие выявилось целый ряд нарушений, связанных с травмами, которые Танва получила в джунглях, и истощением. Департамент нацпарков не озвучил, что конкретно стало причиной смерти.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Четвертую кладку черепашьих яиц нашли Кхао-Лаке
Слоны совершили набег на деревню в Прачин-Бури
Потерявшегося в джунглях месячного слоненка спасли в Таиланде
Морская черепаха отложила яйца на пляже Май-Кхао
Таиланд начнет производить авиатопливо из отработанного растительного масла
Третья морская черепаха отложила яйца в провинции Пханг-Нга
Стаю косаток заметили в Андаманском море
Гости в своем доме. Черепаший сезон начался на западном побережье
В Сиамском заливе повстречали китов и дельфинов
Подводный субботник Go Green Active проходит в Патонге
Золотого лесного кота удалось сфотографировать в джунглях Таиланда
Plastic Free Phuket. Школьники из UWCT начали кампанию за запрет пластиковых пакетов
Зеленые защитники: В чем уникальность мангровых лесов Пхукета
Зоопарк Чианг-Мая ответил на обвинения в плохих условиях содержания животных
На Суринских островах вылупились черепашата

 

QSI International School Phuket
Thai Residential

 