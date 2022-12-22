Департамент нацпарков сообщил о смерти слоненка Танвы

Департамент национальных парков (DNP) сообщил о смерти Танвы утром 21 декабря. На следующий день информацию об этом распространила газета Bangkok Post, которая, как и «Новости Пхукета» следила за судьбой слоненка и периодически проверяла страницу DNP на предмет новых сообщений. Последние новости оказались печальными.
Департамент сообщил, что заботившиеся о Танве ветеринары отметили ряд тревожных симптомов вечером 20 декабря: у малышки была диарея, она не могла сама стоять на ногах, но от еды не отказывалась.
В течение всей ночи специалисты не отходили от своей подопечной, но ей становилось все хуже, а утром она перестала реагировать на раздражители. Реанимационные процедуры оказались безрезультатными, ветеринары зафиксировали смерть в 8:24 утра 21 декабря.
Проведенное вскрытие выявилось целый ряд нарушений, связанных с травмами, которые Танва получила в джунглях, и истощением. Департамент нацпарков не озвучил, что конкретно стало причиной смерти.