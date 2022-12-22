Департамент нацпарков сообщил о смерти слоненка Танвы

Слоненок Танва, найденная в джунглях провинции Канчанабури в конце ноября, умерла в Центре дикой природы в Бынг-Чаваке. Ветеринарам не удалось спасти малышку, хотя до этого она демонстрировала признаки улучшения здоровья.

Новости Пхукета

22 Декабря 2022, 05:53 PM

Ветеринарам не удалось спасти Танву, потерявшуюся в джунглях в ноябре. Слоненок умер 21 декабря. Фото: DPN