Департамент эпидемиологии отказался прояснить информацию о первом случае коронавируса на Пхукете

Заместитель главы Департамента эпидемиологического контроля (DDC) при Минздраве Таиланда Каджонсак Кэуджарат нанес визит на Пхукет и провел пресс-конференцию. Впрочем, на главный вопрос – действительно ли еще 3 февраля на острове был зафиксирован первый случай коронавируса COVID-19 – господин Кэуджарат не ответил.

Новости Пхукета

Замглавы DDC отказался отвечать на прямой вопрос о пациенте 26, у которого, согласно отчету ведомства, был выявлен коронавирус. Фото: DDC

Замглавы DDC отказался отвечать на прямой вопрос о пациенте 26, у которого, согласно отчету ведомства, был выявлен коронавирус. Фото: DDC

Замглавы DDC отказался отвечать на прямой вопрос о пациенте 26, у которого, согласно отчету ведомства, был выявлен коронавирус. Фото: Таньялак Сакут

Замглавы DDC отказался отвечать на прямой вопрос о пациенте 26, у которого, согласно отчету ведомства, был выявлен коронавирус. Фото: DDC

Информация о том, что 3 февраля на Пхукете был госпитализирован гражданин Китая с подтвержденным вирусом, содержится в отчете DDC от 12 февраля (ежедневный отчет за 40-й день общенационального мониторинга ситуации). Отчет был опубликован на сайте городской администрации Бангкока, но затем удален оттуда. В документе были приведены данные о 33 пациентах, у которых был подтвержден вирус.

Под номером 26 в списке пациентов значится гражданин Китая в возрасте 35 лет, обратившийся в одну из частных больниц с повышенной температурой (37,7 градусов) и болью в горле. Затем пациент, пол и имя которого в отчете не указаны, был доставлен в больницу Vachira Phuket Hospital. В графе «результаты лабораторных тестов» указано следующее: «вирус семейства коронавирусов: обнаружено». Точно такие же пометки стоят и напротив всех остальных пациентов из списка.

Господин Кэуджарат заявил, что лично проверил указанный отчет и может подтвердить, что это подлинный документ DDC. Одновременно замглавы DCC заявил, что полагаться на данные непосредственно из этого отчета не следует, поскольку информация в нем не окончательная.

«Информация в документе ненадежна, она нуждается в уточнении и актуализации перед публикацией на нашем сайте», – заявил господин Кэуджарат.

Замглавы DDC пояснил, что шапка на отчете имеет розовый цвет, тогда как документы для публикации имеют синие шапки.

«Отчеты с розовыми шапками недостаточно надежны для публикации», – заявил он.

На сайте Минздрава можно найти отчет с синей шапкой за 12 февраля. В нем также говорится о 33 подтвержденных случаях заражения коронавирусом COVID-19, но не содержится никакой информации о конкретных пациентах. Отличие двух типов отчетов состоит только в этом.

Господин Кэуджарат отказался отвечать на вопрос о том, действительно ли у пациента номер 26 из «розового» отчета действительно был подтвержден коронавирус. Также замглавы DDC отказался отвечать и на прямой вопрос о том, были ли на Пхукет в принципе выявлены носители вируса.

«Я подтверждаю, что в Vachira Phuket Hospital есть пациенты под наблюдением (PUI), у которых подозревается возможное наличие вируса», – заявил господин Кэуджарат.

Редакция The Phuket News также приложила усилия, чтобы получить ответ на вопрос о пациенты номер 26 непосредственно от руководства Минздрава. Помощник секретаря заместителя министра Реват Арироб, с которым связалась редакция, заявил следующее: «Благодарю вас. Я передам это министру здравоохранения, чтобы он в ближайшее время пояснил, что в отношении этого отчета является правдой, а что нет».

Отметим, что визит замглавы DDC на Пхукет произошел через несколько дней после того, как двое местных медиков обвинили директора больницы Vachira Phuket Hospital Чалермпонга Суконтапона в том, что он не принимает достаточных мер для борьбы с коронавирусом, а руководство больницы больше беспокоится о своих карьерах, нежели о защите острова от вируса. После этого глава больницы пригласил журналистов на экскурсию по медицинскому учреждению и среди прочего показал прессе палаты для изолированных пациентов, открыв перед журналистами дверь в одну из таких палат.