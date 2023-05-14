День выборов проходит на Пхукете без происшествий

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу первым проголосовал на участке у здания администрации провинции на Tha Kraeng Rd. в Пхукет-Тауне. Всего на острове работают 377 участков, число зарегистрированных избирателей – 313,6 тыс., явка ожидается на уровне 70-80%, согласно прогнозам пхукетского офиса Избиркома.
В 2023 году впервые Пхукет выбирает не двух депутатов нижней палаты парламента, а трех. Первый избирательный округ включает тамбоны Талад-Яй, Талад-Ныа, Рассада и Ко-Кэу. Второй округ составляют Вичит, Чалонг, Раваи, Карон, Патонг и Камала. Третий округ – весь Таланг плюс тамбон Кату.
По словам главы пхукетского Избиркома Орапин Ачивасук, выборы пока идут без нарушений. Госпожа Ачивасук призвала жителей приходить на голосование, а также помнить о правилах – в частности, не выносить с участка и не фотографировать бюллетени. И то, и другое карается в Таиланде по закону.
Вплоть до 18:00 в день голосования действует запрет на продажу и коллективное распитие спиртных напитков, что делается для избежания беспорядков на политической основе. Последний политический кризис в Таиланде (2013-2014 годы) сопровождался уличными столкновения с применением оружия и закончился военным переворотом, в ходе которого генерал Прают Чан-Оча отдал приказ о задержании и премьер-министра Йинглак Чинават, и ее главного на тот момент оппонента Сутхепа Тхаугсубана. Лидеры противоборствующих сторон через несколько дней были отпущены, госпожа Чинават покинула страну, господин Тхаугсубан постригся в монахи.