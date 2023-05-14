День выборов проходит на Пхукете без происшествий

Сегодня, 14 мая, на Пхукете проходит голосование в рамках парламентских выборов 2023 года. Участки открыты с 8:00 до 17:00. Запрет на продажу спиртного будет отменен с 18:00, первые предварительные результаты ожидаются к 20:00.

Новости Пхукета

14 Мая 2023, 12:32 PM

Губернатор Наронг Вунсиеу открыл голосование на участке на Tha Kraeng Rd. в Пхукет-Тауне. Фото: PR Phuket