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День выборов проходит на Пхукете

Сегодня, 14 мая, на Пхукете проходит голосование в рамках парламентских выборов 2023 года. Участки открыты с 8:00 до 17:00. Запрет на продажу спиртного будет отменен с 18:00, первые предварительные результаты ожидаются к 20:00.

Новости Пхукета

14 Мая 2023, 12:32 PM
Губернатор Наронг Вунсиеу открыл голосование на участке на Tha Kraeng Rd. в Пхукет-Тауне. Фото: PR Phuket

Губернатор Наронг Вунсиеу открыл голосование на участке на Tha Kraeng Rd. в Пхукет-Тауне. Фото: PR Phuket

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу первым проголосовал на участке у здания администрации провинции на Tha Kraeng Rd. в Пхукет-Тауне. Всего на острове работают 377 участков, число зарегистрированных избирателей – 313,6 тыс., явка ожидается на уровне 70-80%, согласно прогнозам пхукетского офиса Избиркома.

В 2023 году впервые Пхукет выбирает не двух депутатов нижней палаты парламента, а трех. Первый избирательный округ включает тамбоны Талад-Яй, Талад-Ныа, Рассада и Ко-Кэу. Второй округ составляют Вичит, Чалонг, Раваи, Карон, Патонг и Камала. Третий округ – весь Таланг плюс тамбон Кату.

По словам главы пхукетского Избиркома Орапин Ачивасук, выборы пока идут без нарушений. Госпожа Ачивасук призвала жителей приходить на голосование, а также помнить о правилах – в частности, не выносить с участка и не фотографировать бюллетени. И то, и другое карается в Таиланде по закону.

Вплоть до 18:00 в день голосования действует запрет на продажу и коллективное распитие спиртных напитков, что делается для избежания беспорядков на политической основе. Последний политический кризис в Таиланде (2013-2014 годы) сопровождался уличными столкновения с применением оружия и закончился военным переворотом, в ходе которого генерал Прают Чан-Оча отдал приказ о задержании и премьер-министра Йинглак Чинават, и ее главного на тот момент оппонента Сутхепа Тхаугсубана. Лидеры противоборствующих сторон через несколько дней были отпущены, госпожа Чинават покинула страну, господин Тхаугсубан постригся в монахи.

 

 

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