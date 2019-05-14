День рождения Королевы объявлен национальным праздником в Таиланде

Кабинет министров Таиланда утвердил 3 июня в качестве нового национального праздника. В этот день родилась Ее Величество Королева Сутхида.

Новости Пхукета

14 Мая 2019, 04:10 PM

Фото: Thailand PR Department

Об учреждении в Таиланде нового национального праздника объявил сегодня, 14 мая, помощник официального представителя правительства страны Таксада Сангкхаджан, пишет Bangkok Post. Объявление состоялось сразу после заседания кабмина по соответствующему вопросу.

День рождения Его Величества Рамы Х (28 июля) является в Таиланде национальным праздником c 2017 года. Также тайцы отмечают день рождения Короля Пхумипона Адульядета и день рождения Королевы Сирикит. Эти дни являются Днем отца и Днем матери соответственно.