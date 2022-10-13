День памяти Рамы IX на Пхукете

В четверг, 13 октября, Пхукет и весь Таиланд отмечают день памяти Короля Пхумипона Адульядета, сейчас официально именуемого Пхумипоном Великим.

Новости Пхукета

День Рамы IX на Пхукете. 13 октября 2022 года. Фото: PR Phuket

День Рамы IX на Пхукете. 13 октября 2022 года. Фото: PR Phuket

День Рамы IX на Пхукете. 13 октября 2022 года. Фото: PR Phuket

День Рамы IX на Пхукете. 13 октября 2022 года. Фото: PR Phuket

День Рамы IX на Пхукете. 13 октября 2022 года. Фото: PR Phuket

День Рамы IX на Пхукете. 13 октября 2022 года. Фото: PR Phuket

День Рамы IX на Пхукете. 13 октября 2022 года. Фото: PR Phuket

День Рамы IX на Пхукете. 13 октября 2022 года. Фото: PR Phuket

Рама IX ушел из жизни 13 октября 2016 года в возрасте 89 лет. С тех пор соответствующая дата является днем памяти монарха, правившего Таиландом на протяжении большей части XX века и сделавшего страну такой, какой мы все ее знаем.

Мероприятия в честь Рамы IX начались с церемонии зажжения свечей в здании администрации провинции в 8:00 утра. Затем в главном дворике комплекса прошло вручение подношений 89 буддистским монахам, сообщает PR-служба провинции.

Участие в мероприятиях приняли официальные лица во главе с губернатором Наронгом Вунсиеу, а также рядовые жители острова, включая студентов и членов общественных организаций.

Еще одна церемония с зажжением свечей и возложением венков к портрету Короля Пхумипона Великого должна пройти в Provincial Hall в 19:00.

День Рамы IX – общенациональный выходной в Таиланде. Также нерабочей и пятница, 14 октября. Таким образом жители Королевства получат четырехдневные выходные, которые должны стимулировать внутренний туризм и потребительские расходы.

Продажа спиртного в День Рамы IX не запрещено, но полиция традиционно призывает граждан воздержаться от употребления алкоголя в знак уважения к Королю Пхумипону Великому.

Также 13 октября в Бангкоке должен открыться новый памятник Его Величеству. Статуя Рамы IX размещена в парке Chalerm Phrakiat Park в районе Дусит и окружена искусственным водоемом в форме тайской цифры 9, сообщает Bangkok Post.

Бюро Королевского двора отмечает, что дизайн парка отражает идеалы устойчивого и ответственного управления водными ресурсами, которые продвигал Король Рама IX и которыми были вдохновлены такие проекты, как Новая теория сельского хозяйства.

На Пхукете Королю посвящен парк у пляжа Сурин. Когда-то там планировалось организовать полноценный парковый комплекс в честь Рамы IX, но эти планы не реализовались.