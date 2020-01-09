День детей отметят на Пхукете в ближайшую субботу

Местные органы власти на Пхукете, а также частный бизнес готовятся отметить национальный День детей, празднуемый в Таиланде во вторую субботу января. В этом году праздник выпал на 11 число.

Новости Пхукета

9 Января 2020, 10:08 AM

День детей 2018 года. Мероприятия, организованные региональным штабом ВМФ.

Как и в прежние годы, в День детей можно будет посетить базу военно-морского флота на мысе Панва, где детям позволят подняться на борт одного из боевых кораблей. Также для гостей будет организована выставка оружия и показательные выступления спасателей, которые отработают перед публикой действия при кораблекрушении.

Развлекательная программа для детей также будет организована и в здании администрации провинции (Provincial Hall). Среди прочего дети смогут посидеть в кресле губернатора, что является одной из традиций празднования.

Муниципалитет тамбона Чернг-Талей проведет 11 января ярмарку и концерт с участием популярного тайского исполнителя M The Star. Мероприятия будут проходить на футбольном поле муниципалитета с 16:00.

Концерт с участием приглашенной звезды планируется также и в Ко-Кэу. Праздник будет проходить на территории школы Baan Sapam Mongkol Wittaya с 7:30 утра до 14:00 дня. Участие в концерте примет певец Pete Pira Thetwisarn.

На празднике в Камале в субботу будут проведены несколько конкурсов, включая конкурс рисунка и конкурс фотографий малышей. Мероприятия будут проходить на пляже с 8:00 до 14:00.

Местом празднования в Кату станет кампус Университета Принца Сонгхкла. Организаторы обещают провести среди детей большую лотерею с ценными призами. В частности, на мероприятии планируется разыграть 60 велосипедов.

Патонг будет отмечать день детей в парке Лома на пляжной линии, и там также планируется лотерея с более чем 4 тыс. призов. Также детей ждут бесплатные напитки и угощение.

Отметим, что это далеко не полный перечень событий в День детей. Как правило, свои праздники организуют не только все муниципалитеты, но и многие компании, такие как Laguna Phuket и Boat Lagoon.