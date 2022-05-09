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День деревьев отметят высадкой леса на холме То-Сэ

Власти провинции Пхукет обратились к жителям с призывом принять участие в акции по высадке молодых деревьев на холме То-Сэ (Манки-Хилл) в Пхукет-Тауне. Мероприятие пройдет в национальный День деревьев 13 мая.

Новости Пхукета

9 Мая 2022, 10:00 AM
День деревьев отметят акцией по восстановлению леса на холме То-Сэ. Фото: PR Phuket

День деревьев отметят акцией по восстановлению леса на холме То-Сэ. Фото: PR Phuket

Пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket) объявил о мероприятии на своей странице в Facebook.

«Провинция Пхукет приглашает жителей присоединиться к проекту по лесовосстановлению для увеличения площади зеленых территорий на Пхукете по случаю национального Дня деревьев 2022, который будет отмечаться в пятницу, 13 мая», – заявила PR-служба.

Высадка деревьев планируется в храмов Wat Kosit Viharn и Wat Charoen Samanakit (Wat Lang San), находящихся у подножья холма То-Сэ в Пхукет-Тауне. Официальные церемонии утром 13 мая пройдут непосредственно в храмах (начало в 8:00 утра), а затем участники отправятся сажать деревья (с 10:00 утра).

Участников просят надеть на мероприятие желтые рубашки или футболки. Также обязательно наличие маски.

 

 

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