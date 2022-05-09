День деревьев отметят высадкой леса на холме То-Сэ

Пхукетский офис Департамента связей с общественностью (PR Phuket) объявил о мероприятии на своей странице в Facebook.
«Провинция Пхукет приглашает жителей присоединиться к проекту по лесовосстановлению для увеличения площади зеленых территорий на Пхукете по случаю национального Дня деревьев 2022, который будет отмечаться в пятницу, 13 мая», – заявила PR-служба.
Высадка деревьев планируется в храмов Wat Kosit Viharn и Wat Charoen Samanakit (Wat Lang San), находящихся у подножья холма То-Сэ в Пхукет-Тауне. Официальные церемонии утром 13 мая пройдут непосредственно в храмах (начало в 8:00 утра), а затем участники отправятся сажать деревья (с 10:00 утра).
Участников просят надеть на мероприятие желтые рубашки или футболки. Также обязательно наличие маски.