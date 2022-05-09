День деревьев отметят высадкой леса на холме То-Сэ

Власти провинции Пхукет обратились к жителям с призывом принять участие в акции по высадке молодых деревьев на холме То-Сэ (Манки-Хилл) в Пхукет-Тауне. Мероприятие пройдет в национальный День деревьев 13 мая.

Новости Пхукета

9 Мая 2022, 10:00 AM

День деревьев отметят акцией по восстановлению леса на холме То-Сэ. Фото: PR Phuket