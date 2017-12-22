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Демонтаж реплики Королевского крематория начинается на Пхукете

Сегодня, 22 декабря, на Пхукете должен начаться демонтаж реплики Королевского крематория, возведенной в Сапан-Хине к церемонии Королевской кремации, прошедшей 26 октября.

Новости Пхукета

22 Декабря 2017 15:19:32

Фото: Phuket PR Department
Фото: Phuket PR Department

О начале демонтажа реплики Королевского крематория объявил накануне господин Тхави Хомхуан, возглавляющий пхукетское Управление общественных работ, городского и сельского планирования.

«Официальные лица и общественность приглашаются принять участие в процедуре демонтажа. Мы не запрашивали бюджета на эти работы, так что помощь людей нам потребуется», – заявил господин Хомхуан.

Регистрироваться для участия в демонтаже не надо. Участников лишь просят надеть белые одежды в знак уважения к ушедшему из жизни Королю.

Как пояснил господин Хомхуан, портрет Рамы IX из реплики Королевского крематория, а также золоченая крыша постройки будут переданы храму Wat Mongkol Nimit в Пхукет-Тауне. При этом если кто-то захочет взять себе на память какой-то из элементов конструкции, то официальные лица препятствовать этому не будут.

«Если кто-то хочет оставить себе сувенир, то это можно сделать», – заявил господин Хомхуан.

Демонтаж Королевского крематория должен занять пять дней. Начало работ – ежедневно в 8:30 утра (после проведения предусмотренной традициями церемонии).

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