Деловой вечер Grow Boating - июль 2019

Дата/Время начала: 5 Июля 2019, 05:00 PM - 5 Июля 2019, 08:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Июльская встреча представителей яхтенного Grow Boating Networking Evening пройдет 5 июля в заведении Lagoon Saloon в старейшей пхукетской марине Phuket Boat Lagoon. Организаторы приглашают к сотрудничеству спонсоров. Стоимость спонсорского статуса – 10 тыс. бат (включая пакет рекламы в изданиях Class Act Media). Lagoon Saloon организует для гостей барбекю и бесплатные бургеры, а также предоставит скидки на популярные напитки. Присоединяйтесь к веселью и вы, организаторы рады всем. Участие бесплатно, просто оставьте визитку или зарегистрируйтесь на барной стойке. Подписаться на рассылку можно по эл. почте growboatingphuket@gmail.com. Организатором вечером Grow Boating выступает Тайская ассоциация яхтенного бизнеса )TYBA). Страница в соцсетях: https://www.facebook.com/groups/491098897758155, сайт: https://www.thaiyachtingbusinessassociation.com.