ДЕЛОВОЙ ВЕЧЕР BCCT НА ПХУКЕТЕ Дата/Время начала: 18 Июля 2018 18:30:00 - 18 Июля 2018 21:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Британская торговая палата в Таиланде (BCCT) в сотрудничестве с AMCHAM, AustCham, CanCham, EABC, FTCC и NTCC организуют очередной деловой вечер BCCT Phuket Business Networking на Пхукете и сердечно приглашают вас принять в нем участие. Мероприятие состоится в среду, 18 июля. Гостей ждет широкий выбор еды и напитков в непринужденной атмосфере Thanyapura Health and Sports Resort. Приходите, знакомьтесь и расширяйте свои контакты на Пхукете. Стоимость участия для членов ВCCT и палат-организаторов – 400 бат, для прочих гостей – 800 бат (обязательно предварительное бронирование). В стоимость включен коктейльные закуски, алкогольные и безаколкогольные напитки в формате free flow. Принимаются е-ваучеры ВССТ (упоминайте при бронировании). Заказ мест по эл. по эл почте urosesri@bccthai.com (Уросесри) и по телефону 02-651-5350. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Уросесри Адрес : Thanyapura Health and Sports Resort Добавьте новостную ленту на свой сайт