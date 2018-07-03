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ДЕЛОВОЙ ВЕЧЕР BCCT НА ПХУКЕТЕ

Дата/Время начала: 18 Июля 2018 18:30:00 - 18 Июля 2018 21:00:00

Британская торговая палата в Таиланде (BCCT) в сотрудничестве с AMCHAM, AustCham, CanCham, EABC, FTCC и NTCC организуют очередной деловой вечер BCCT Phuket Business Networking на Пхукете и сердечно приглашают вас принять в нем участие. Мероприятие состоится в среду, 18 июля. Гостей ждет широкий выбор еды и напитков в непринужденной атмосфере Thanyapura Health and Sports Resort. Приходите, знакомьтесь и расширяйте свои контакты на Пхукете. Стоимость участия для членов ВCCT и палат-организаторов – 400 бат, для прочих гостей – 800 бат (обязательно предварительное бронирование). В стоимость включен коктейльные закуски, алкогольные и безаколкогольные напитки в формате free flow. Принимаются е-ваучеры ВССТ (упоминайте при бронировании). Заказ мест по эл.  по эл почте urosesri@bccthai.com (Уросесри) и по телефону 02-651-5350.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Уросесри
Адрес : Thanyapura Health and Sports Resort

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