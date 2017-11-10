Деловой ужин на Пхукете: Grenfell. Что пошло не так?

Дата/Время начала: 7 Декабря 2017 18:30:00 - 7 Декабря 2017 21:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Британская торговая палата в Таиланде (BCCT) совместно с торговыми палатами Австралии, Франции и Нидерландов приглашают на очередной деловой ужин в гостинице Amari на Пхукете.

В ходе мероприятия будут подробно разобраны принципы обнаружения возгораний в высотных зданиях, защита от огня и борьба с распространением пламени, а также проанализирован конкретный пример пожара в Grenfell Tower в Лондоне. С докладом на деловом ужине выступит Джоффри Фордхэм, сертифицированный специалист по противопожарной безопасности из Национальной противопожарной ассоциации США, занимающий сейчас пост старшего вице-президента по охране и безопасности в ONYX Hospitality Group.

Мероприятие продлится с 18:30 по 21:00. Стоимость участия: 890 бат, включая шведский стол и безалкогольные напитки. Другие блюда и напитки можно заказать за отдельную плату. Предварительный заказ мест по эл. почте Urosesri@bccthai.com и телефону 02-651-5350-3. Участие можно оплатить в день мерпориятия в Amari.