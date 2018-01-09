Деловой ужин на Пхукете

Дата/Время начала: 1 Февраля 2018 18:30:00 - 1 Февраля 2018 21:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Февральский деловой ужин PHUKET BUSINESS DINNER Британской торговой палаты в Таиланде (BCCT) будет посвящен текущему состоянию и будущим планам проекта канала через перешеек Кра. Ужин состоится в четверг, 1 февраля, в гостинице Amari Phuket.

Докладчики: Генерал Понгтхеп Тхетпратип, председатель Ассоциации тайского канала (Thai Canal Association) и Пакди Танапура, член совета и директор Ассоциации тайского канала по международным вопросам.

Стоимость участия: 890 бат с человека. Оплата в отеле в день мероприятия.

Сайт: http://members.bccthai.com/BCCT/asp/eventdetail.asp?EventID=3172&SponsorID=-1