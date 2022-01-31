Делом о споре таксиста с пассажирами займется полиция

Шеф полиции Пхукета генерал-майор Сермпхан Сириконг отдал полиции Камалы распоряжение расследовать обстоятельства конфликта между водителем местного такси и тайскими туристами, оказавшимися недовольными стоимостью поездки от Cafe Del Mar до Nanai Rd. в Патонге. Инцидент был выложен в TikTok и получил широкую популярностью.

31 Января 2022, 08:30 PM

Таксист Джетсада Кахапана в полиции. Фото: PR Phuket

«Если будут обнаружены какие-либо неправомерные действия, мы примем предусмотренные законом меры незамедлительно», – пообещал генерал Сириконг в публичном заявлении.

В попавшем в TikTok видео фигурировал Кебин Пхон, сын онлайн-звезды, известной под псевдонимом SuperdocYo, а также его девушка. Пара вышла из Cafe Del Mar и начала искать такси до отеля на Nanai Rd. в Патонге. Молодой человек и девушка поговорили с водителем тук-тука, который сказал им, что первым в очереди а посадку пассажиров стоит водитель минивэна Джетсада Кахапана. Заявленная цена составила 600 бат.

Господин Пхон попытался заказать такси через приложения Grab и Bolt, где ценник составлял всего 165 бат, но водитель Bolt отказался подбирать пассажиров у Cafe Del Mar (видимо, опасаясь конфликта с местными таксистами).

Видео инцидента вызвало широкий резонанс, чему, в частности, способствовала оскорбительная жестикуляция водителя микроавтобуса. Также многие сразу вспомнили о том, что проблема такси на Пхукете далеко не новая, а на повестку дня она вернулась буквально сразу же после запуска программы Phuket Sandbox.

Свою долю критики получили и официальные лица, которых обвинили в неспособности (или нежелании) как-либо менять ситуацию даже на фоне тех финансовых трудностей, которые испытывают из-за коронавируса местные жители. Для последних каждый турист сейчас крайне дорог, а подобные инциденты отнюдь не добавляют Пхукету привлекательности в глазах потенциальных отдыхающих. Сам же таксист объяснил свою вспышку гнева тем, что его назвали обманщиком без каких-либо оснований – сам он уверен, что цена в 600 бат за поездку из Камалы в Патонг справедлива, хотя и сопоставима по цене с авиаперелетом Пхукет-Бангкок.

На место события была вызвана полиция. Вместе с сотрудниками правоохранительных органов господин Пхон отправился в полицейский участок Камалы, где подал заявление, принятое под номером 30/2656.

Таксиста Кахапану вызвали в участок на следующий день, где он дал показания заместителю начальника отделения подполковника Сомнуку Дамкэу. Ему он заявил то же, что сказал ранее репортерам.

«Первое, что он сказал, в ответ на заявленную цену, что я обманщик. Это вместо того, чтобы обсудить, что поездка слишком дорога», – заявил таксист.

Господин Кахапана добавил, что цены у водителей Grab и Bolt ниже, поскольку «их автомобили – такси класса лоу-кост».

«Эта цена [предложенные господином Кахапаном 600 бат] действует с момента открытия ресторана и может быть увеличена в зависимости от дистанции или числа пассажиров», – заявил таксист.

«Надо сказать, что поездка в Патонг стоит 500 бат, но, возможно, это не фиксированная такса, поскольку иногда число пассажирова – пять-шесть человек. Цена увеличивается соответственно. Средняя такса – 500 бат», – цитирует водителя PR-служба администрации Пхукета.

«Цена в 600 бат объясняется расстоянием до Nanai Rd., которая довольно далеко от центра Патонга, а также ночным временем суток. Но он [господин Пхон] настаивал, что я лжец. Я сказал, что пусть он заказывает такси через приложение, если хочет. Никакого принуждения или чего-то подобного не было», – добавил водитель, согласно сообщению PR-службы.

В официальном сообщении PR-Phuket не упоминается тот факт, что водители Grab и Bolt отказываются подбирать пассажиров у Cafe Del Mar из-за опасений конфликта с дежурящими там водителями такси и тук-туков.