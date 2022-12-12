Дело об учебных визах и коррупции в Иммиграционном бюро забрали у Биг Джоука

Глава Королевской полиции Таиланда генерал Дамронгсак Киттипрапат взял на личный контроль дело Тухао, включая те его аспекты, которые касаются студенческих виз и коррупции в Иммиграционном бюро. Ранее расследование курировал генерал Сурачет Хакпан (Биг Джок), нынешний заместитель генерала Киттипрапата и бывший руководитель иммиграционного ведомства.

12 Декабря 2022, 06:22 PM

Генерал полиции Сурачет Хакпан больше не курирует дело о триадах, которое уже стало заодно делом о языковых школах и коррупции в Иммиграционном бюро. Теперь расследование на контроле лично у начальника полиции Дамронгсака Киттипрапата. Фото: Royal Thai Police

Генерал Киттипрапат заявил, что берет контроль над расследованием всего дела Тухао на фоне критики со стороны бывшего политика и крупного бизнесмена Чувита Камонвисита, который уже несколько раз обвинил следователей в том, что они затягивают расследование, в котором фигурируют их коллеги из Иммиграционного бюро, сообщает Bangkok Post.

«Чтобы предотвратить недопонимания в связи с заявлениями господина Камонвисита о полицейском расследовании, я буду пристально наблюдать за следствием и направлять его», – заявил генерал Киттипрапат, который возглавил правоохранительные органы 1 октября этого года и покинет пост 1 октября следующего в силу достижения максимального возраста.

«Я убежден, что это расследование ведется по-настоящему, а не на показ, как нас обвиняют», – добавил офицер.

Дело китайского синдиката

Генерал Киттипрапат подчеркнул, что в рамках расследования дела Тухао арестованы девять ключевых подозреваемых во главе с сами бизнесменом Чайянатом (Тухао) Корнчайянатом, который изначально был задержан по наркотической статье, но сейчас уже фигурирует, прежде всего, как предполагаемый босс одной из китайских триад в Таиланде.

Следствие также изъяло связанные с фигурантами активы на несколько миллиардов бат, включая отели, элитное жилье, дорогие машины, частные самолеты и компании разного профиля, включая туристические фирмы на Пхукете, такие как Modern Latex.

Отдельное и не менее резонансное направление расследования касается Иммиграционного бюро. Миллиардер Чувит Камонвисит, который около 20 лет назад сам был фигурантом резонансного дела и признавался в даче взяток полиции, настаивает, что людей из китайского синдиката в визовом плане прикрывали несколько высокопоставленных офицеров Иммиграционного бюро. В это время они находились в должностях начальников отделений, а минимум один из них некогда учился вместе с Биг Джоуком, который потом возглавил все Иммиграционное бюро.

На одной из пресс-конференций генерал Хакпан подтверждал, что следователи проверяют связанные с китайским синдикатом языковые школы, визовых брокеров, а также определенных сотрудников Иммиграционного бюро.

Ужесточение визовых правил

В прошлый четверг, 8 декабря, глава Иммиграционного бюро генерал-лейтенант Пакпомпипат Сатджапан заявил об ужесточении условий выдачи виз на фоне заявлений господина Камонвисита о трех руководителях ведомства, обеспечивших китайцам более 3 тыс. сомнительных разрешений на пребывание в стране, писала газета Bangkok Post.

«Будет создана рабочая группа для пересмотра правил продления разрешений на пребывание для работы в составе тех или иных фондов на территории Таиланда, получения медицинских услуг, учебы в заведениях формальной и неформальной систем образования», – заявил генерал Сатджапан, анонсируя ужесточение условий выдачи студенческих, медицинских/туристических и волонтерских виз.

Особое внимание обращено именно на образовательные визы, поскольку они являются самыми востребованными у желающих переехать в Таиланд на срок больше, чем возможные по турвизам полгода. Студенческая виза по своей сути предполагает обучение и, соответственно, проживание в стране на протяжении от нескольких месяцев до нескольких лет. Список учебных заведений варьируется от международных школ кембриджской системы и тайских государственных университетов до небольших школ тайского или английского языка.

Генерал Сатджапан заявил, что он не против того, чтобы в Таиланд приезжали учиться и жить по студенческим визам самые разные люди, включая и тех, кто давно вышел из школьного и студенческого возраста. Однако такие иностранцы должны именно учиться, а не заниматься иными вещами, используя студенческий статус лишь как формальное основание для визы.

«Иностранцы, живущие в Таиланде по студенческим визам, должны иметь сертификаты от образовательных учреждений [о том, что они действительно учатся, а не просто числятся студентами]. Образовательные учреждения должны делать это правильно. Правила Иммиграционного бюро уже всеобъемлющие, но все остальные организации, имеющие отношение к продлению виз для иностранцев, должны плотно сотрудничать с бюро», – заявил генерал Сатджапан.

В частности, речь идет о том, чтобы школы регулярно подавали в Иммиграционное бюро справки о посещении студентами занятий и об их успеваемости. Без доказательств реальной учебы Иммиграционного бюро может отказать в разрешении на пребывание и обязать иностранца покинуть страну.

Благотворительные и прочие фонд должны подтверждать, что их зарубежные сотрудники и волонтеры (имеющие визы на основании данной деятельности) действительно работают по профилю.

«Мы делали это еще до того, как этот вопрос был поднят в СМИ», – заверил генерал Сатджапан.

Действительно, желание навести порядок в студенческих визах Иммиграционное бюро декларирует давно. Однако таких простых и решительных действий, как в случае с теми же бордер-ранами в 2014 году, пока не принималось. Различные кампании и «крэкдауны» имели место, но были ограниченными и по продолжительности, и по географическому охвату.

В свою очередь бордер-раны (которые тогда чаще именовали просто виза-ранами) восемь лет назад просто запретили с негласной формулировкой «не больше двух штампов». Затем были ужесточены и правила в отношении годовых виз Non-B.