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Дело об октябрьской аварии с участием такси дошло до прокурора

Полиция Таланга завершила расследование дела об октябрьской аварии, в ходе которой обслуживающее аэропорт кооперативное такси протаранило семь других транспортных средств. Таксист Марут Пуангсомбат должен предстать перед судом по обвинению в опасном вождении, повлекшем за собой смерть человека.

7 Июня 2019, 03:27 PM
Фото: Seang Prachachon Kon Phuket / Facebook

Фото: Seang Prachachon Kon Phuket / Facebook

Крупная авария с участием такси произошла утром 30 октября на шоссе Thepkrasattri Rd. у магазина HomePro в Таланге. В результате ДТП погиб мотоциклист, оказавшийся на пути перевернувшегося такси, еще несколько человек получили легкие травмы, в общей сложности были повреждены восемь транспортных средств, включая само такси (в салоне находился пассажир, которому повезло избежать серьезных травм).

Сразу после ДТП полиция Таланга возбудила дело против 23-летнего таксиста Марута Пуангсомбата, назвав его предполагаемым виновником аварии. Однако на то, чтобы подготовить материалы для передачи в офис прокурора, полицейским понадобилось 217 дней. В четверг, 6 июня, руководивший расследованием капитан Супорн Мыангкай подтвердил The Phuket News и «Новостям Пхукета», что его участок завершил работу над делом. Дата суда над шофером неизвестна.

Пока шло расследование, таксист Марут Пуангсомбат продолжал работать водителем, обслуживая пассажиров международного аэропорта Пхукета.

 

 

 

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