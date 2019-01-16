Дело об октябрьской аварии с участием такси до сих пор не дошло до суда

Полиция Таланга подтвердила, что дело об аварии с участием такси, произошедшей 30 октября, до сих пор не дошло до суда.

Новости Пхукета

16 Января 2019, 01:03 PM

Фото: Seang Prachachon Kon Phuket / Facebook

Резонансная авария с участием такси на Thepkrasattri Rd. произошла утром 30 октября. Обслуживающий международный аэропорт Пхукета автомобиль такси протаранил на главном шоссе острова шесть других транспортных средств. В результате ДТП погиб один человек, находившийся в такси турист серьезных травм не получил, но принял решение отказаться от отдыха и незамедлительно покинул Пхукет.

Как заявил The Phuket News капитан Супон Мыангкай из полиции Таланга, расследование происшествия до сих пор не завершено, материалы дела против 23-летнего таксиста Марута Пуангсомбата в прокуратуру и суд не переданы.

«У меня много дел, которыми надо заниматься. В прошлом месяце я посещал официальную встречу в другой провинции», – объяснил причину неспешной работы капитан Мыангкай.

«Дело будет передано в суд до конца января», – добавил он.

В настоящий момент неизвестно, продолжает ли Марут Пуангсомбат работать водителем такси и обслуживать пассажиром международного аэропорта Пхукета. В пхукетском офисе Департамента наземного транспорта (PLTO) корреспонденту редакции заявили, что отозвать лицензию на вождение коммерческого транспорта они могут только после оглашения вердикта суда.

«В случае уголовного дела, подобного этому, PLTO отзывает лицензию таксиста, но только после проведения собственного рассмотрения инцидента, что возможно только если суд признает водителя виновным», – заявил старший специалист PLTO Прапрай Соункун.