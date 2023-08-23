Сотрудники Департамента специальных расследований (DSI) нанесли визит на Пхукет в связи с открытым ими делом о предполагаемом захвате земли в национальном парке Sirinart. Площадь участка, о котором идет речь, составляет 15 рай, стоимость оценивается в 225 млн бат. О том, на кого оформлен участок, DSI ничего не говорит, но прямо указывает, что, по всем признакам, он находится на территории нацпарка.

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Дело о захвате земли в нацпарке на 225 млн бат расследуют на Пхукете. Фото: DSI

Дело о захвате земли в нацпарке на 225 млн бат расследуют на Пхукете. Фото: DSI

Дело о захвате земли в нацпарке на 225 млн бат расследуют на Пхукете. Фото: DSI

Команду специалистов DSI, прибывших на Пхукете во вторник, 22 августа, возглавлял заместитель директора ведомства Пия Раксакун. Вместе с ним прибыли следователи по особым делам и представители бюро, занимающегося преступлениями в сфере природных ресурсов и окружающей среды.

Сотрудники DSI провели аэрофотосъемку земли и взяли показания у официальных лиц из профильных структур. Точная локация участка в пресс-релизе ведомства не указывается. Известно, что он находится в первом мубане тамбона Саку.

Согласно заявлению DSI, дело бы возбуждено в феврале по заявлению Департамента нацпарков Таиланда (DNP). Внимание сотрудников этого ведомства привлекла расчистка земли (предположительно, под застройку) в нацпарке. Проверка показала, что на участок сделан земельный титул SorKor 1, но следователи полагают, что имеют дело со случаем так называемого «летучего SorKor». Речь идет о распространенной практике, когда документы изначально оформляются на один участок (дешевый), а затем переделываются так, чтобы в них уже фигурировал другой (более дорогой).

Пресс-релиз DSI заканчивается словами о том, что ведомство будет держать общественность в курсе новостей о расследовании.