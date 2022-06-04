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Дело о разбившейся в Патонге россиянке взяли на контроль в Бангкоке

Командующий Королевской полицией Таиланда генерал Суват Чэнгйодсук отдал своим подчиненным распоряжение провести быстрое и объективное расследование причин смерти 35-летней россиянки Евгении Смирновой, упавшей с восьмого этажа кондоминиума The Emerald Terrace в Патонге. В момент происшествия с квартире со Смирновой находились еще три человека, при осмотре помещения были обнаружены алкоголь, который употребляли собравшиеся, а также марихуана. На основании последнего трое участников вечеринки были задержаны.

Новости Пхукета

4 Июня 2022, 03:51 PM
Дело о гибели россиянки на Пхукете получило внимание в Бангкоке. Фото: Полиция Таиланда

Дело о гибели россиянки на Пхукете получило внимание в Бангкоке. Фото: Полиция Таиланда

Кондоминиум The Emerald Terrace. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Кондоминиум The Emerald Terrace. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полицейский участок Патонга. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полицейский участок Патонга. Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Сообщение о гибели Евгении Смирновой поступило в полицию Патонга примерно в 4:30 утра понедельника, 31 мая. Прибывшие по вызову полицейские и сотрудники Kusoldharm Foundation обнаружили тело на земле у жилого комплекса, примерно под балконом квартиры, где она проживала. Охрана и персонал The Emerald Terrace рассказали, что в ту ночь в квартире находились четыре человека, у которых, предположительно, была вечеринка. Полиция в своем сообщении после инцидента особо отметила, что балконы седьмого и восьмого этажей в здании The Emerald Terrace соединяет спиралевидная внешняя лестница.

В ходе досмотра квартиры Смирновой, как указал шеф полиции Пхукета генерал-майор Сириконг, были обнаружены 1,1 г марихуаны в прозрачном пластиковом пакете. Шеф полиции Пхукета прямо заявил, что погибшая и другие находившиеся в квартире люди в ночь происшествия употребляли спиртное и наркотики.

Всех троих выживших задержали, причем одного из них – уже в аэропорту, когда он пытался вылететь из страны. Пытавшимся сбежать участником вечеринки был иорданец Ахмад Ради Мустафа Алатоом (28 лет). Двое других задержанных – россиянка Наталья Косенкова (35 лет) и американец Джамаал Антваун Смит (38 лет).

Генерал Сириконг заверил, что полиция прилагает все усилия, чтобы установить причину смерти россиянки, и попросил дать следователям время на соответствующую работу. При этом в заявлении генерала ни каким образом не указывалось на возможную причастность к гибели Смирновой людей, находившихся с ней в квартире. Единственные выдвинутые против них обвинения связаны с обнаруженными в наркотиками (марихуана в Таиланде будет исключена из списка наркотических средств пятой категории лишь 9 июня, но и после этого не станет полностью легальной).

3 июня официальный представитель Королевской полиции Таиланда полковник Кришна Паттаначарон выступил с официальным заявлением, в котором сообщил, что дело находится на контроле у главы полиции всего Таиланда генерала Чэнгйодсука, распорядившегося провести обстоятельное расследование.

Полковник добавил, что полиция изучила записи с камер видеонаблюдения и опросила свидетелей, однако задержанные участники вечеринки в The Emerald Terrace не демонстрируют желания сотрудничать со следствием.

Также он передал, что генерал Чэнгйодсук подчеркнул важность объективного расследования для имиджа Пхукета как туристического направления и призвал общественность доверять лишь новостям из официальных источников, чтобы не сеять «недопонимание» и не распространять «неверную информацию».

 

 

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