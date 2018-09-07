Дело о пойманной китовой акуле передали прокурору

Полиция Чалонга подтвердила, что дело поймавших китовую акулу местных рыбаков было передано прокурору месяц назад. Фигурирующим в деле рыболовецким судам Sang Samut 3 и Sang Samut 2 с мая запрещено выходить в море.

7 Сентября 2018 10:17:36

Фото: Dusadee Chuaychian

Дело против команды судна Sang Samut 3 было возбуждено около четырех месяц назад, когда в Facebook появилось видео очевидца, наблюдавшего за тем, как на борт лодки поднимают китовую акулу.

После публикации ролика пхукетский офис Департамента морских и прибрежных ресурсов подал заявление в полицию по факту предполагаемого нарушения статьи 66 Закона о рыболовстве от 2015 года и статьи 16 Закона о защите диких животных от 1992 года.

По первой статье нарушителю грозит штраф от 300 тыс. до 3 млн бат (или штраф в размере пятикратной стоимость незаконно добытых морских ресурсов), а по второй – до 4 лет тюрьмы и/или до 40 тыс. бат штрафа.

Заместитель начальника полиции Чалонга Сомсак Сопакарн подтвердил The Phuket News и «Новостям Пхукета», что дело было передано прокурору месяц назад. В офисе прокурора корреспонденту редакции заявили, что к передаче в суд материалы пока не готовы. Ни полиция, ни прокуратура не назвали имен обвиняемых.

При этом в беседе с The Phuket News общественный обвинитель Бунтоб Лантхонг указал, что в отношении рыболовов также ведется проверка на возможное принуждение иностранных граждан к труду.

«Мы также передали дело в офис прокурора при Департаменте по борьбе с торговлей людьми, поскольку по закону я должен был это сделать», – заявил господин Бунтоб Лантхонг.

Судно Sang Samut 3 и задержанное вместе с ним судно Sang Samut 2 не ведут промысла с мая. Им запрещено покидать порт до вынесения судебного вердикта.