Дело о ноябрьском ДТП с двумя погибшими не дошло до прокурора

Полиция до сих пор не передала прокурору материалы дела о ноябрьской аварии в Чалонге, в результате которой погибли два туриста.

14 Января 2019, 10:50 AM

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

О том, что следователи до сих пор не завершили свою работу над делом о ДТП в у поселка Land & Houses Park Phuket в Чалонге, корреспонденту The Phuket News сообщил подполковник Тхада Содарак из местной полиции. При этом с момента аварии, в которой погибли два туриста, прошло уже более полутора месяцев.

«Расследование пока не завершено», – заявил подполковник Содарак.

Авария с двумя погибшими произошла поздним вечером 29 ноября на шоссе Chao Fa West Rd. Согласно материалам дела, мотоцикл с двумя иностранцами врезался в автомобиль Toyota Camry, выполнявший разворот через двойную сплошную. В результате столкновения 26-летний мотоциклист Амин Халими из Алжира и его пассажирка Зехре Ялчинкая с турецко-голландским гражданством погибли. Находившаяся за рулем автомобиля гражданка Таиланда Судапон Нонтават после ДТП признала, что управляла машиной безответственно, но официальных обвинения в опасном вождении, повлекшем за собой гибель людей, ей пока не предъявлено.

Тесты на алкоголь показали, что госпожа Нонтават в момент инцидента был трезва, в отличие от управлявшего мотоциклом господина Халими. Однако выезжать на дорогу в темное время суток женщина не имела права, поскольку ее автомобиль еще не получил постоянную регистрацию и имел номерные знаки красного цвета.

По словам подполковника Содарака, дело будет передано прокурору после того, как «родственники погибших иностранцев пришлют адвоката для решения вопроса о компенсации за гибель людей».

«Я проинформировал соответствующие посольства, но ответа пока не получил. Когда это будет сделано, я смогу завершить свою часть работы», – заявил подполковник.

Напомним, изначально в сообщениях СМИ утверждалось, что в результате ДТП в Чалонге погибли две женщины. Позже полиция уточнила информацию и привела имена погибших, один из которых оказался мужчиной.