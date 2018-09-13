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Дело о краже лотерейных билетов помогло раскрыть еще пять краж

Полиция Пхукет-Тауна расширила список обвинений против 20-летней Ладтиякорн Сэнгдам, задержанной за кражу лотерейных билетов из магазина на Bangkok Rd.

Новости Пхукета

13 Сентября 2018 14:44:03

Фото: Полиция Пхукет-Тауна
Фото: Полиция Пхукет-Тауна

Как пояснила «Новостям Пхукета» лейтенант Випаван Ватнангентанонг, задержанной во вторник 20-летней уроженке Сонгкхла предъявлены обвинения в совершении шести краж. В настоящий момент она находится в камере центра предварительного заключения при пхукетском суде.

Лейтенант Ватнангентанонг отметила, что все кражи были совершены схожим образом. Девушка заходила в магазины под видам покупателя, затем похищала ту или иную вещь, после чего скрывалась с места событий на мотоцикле.

Таким образом Ладтиякорн Сэнгдам похитила в разных местах несколько сотен лотерейных билетов, мобильные устройства брендов Samsung и Asus, планшет iPad и две золотые цепочки. Все преступления были совершены в период с 7 августа по 6 сентября.

Ладтиякорн Сэнгдам предъявлены обвинения в совершении серии краж с использованием транспортного средства. Соответствующая статья тайского УК предусматривает более тяжелое наказание, нежели просто кража.

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