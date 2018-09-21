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Дело о контракте на обеспечение пляжей лайфгардами передали в NACC

Полиция увидела признаки коррупции в ситуации с наймом лайфгардов для обеспечения безопасности пляжей Пхукета. Согласно поступившей в правоохранительные органы жалобе, контракт получила компания, не способная его выполнить.

Новости Пхукета

22 Сентября 2018 13:00:00

Фото: Архив The Phuket News
Фото: Архив The Phuket News

Национальный антикоррупционный комитет (NACC) проверит условия заключения госконтракта на обеспечение пхукетских пляжей лайфгардами. Полиция по восьмому региону (куда входит Пхукет) провела проверку поступившей жалобы на возможный коррупционный сговор при заключении контракта и пришла к выводу, что изложенные доводы заслуживают внимания NACC. Об этом было объявлено на пресс-конференции 18 сентября, участие в которой приняли члены группы «Кхон Рак Тхонг Тин» («Люди, которые любят это место), подавшие жалобу в полицию.

«Вся информация по делу о возможной коррупции при заключении контракта была отправлена в NACC в 16:20 четверга, 13 сентября», – заявил полковник Анон Дэтракса, занимающий пост заместителя начальника отдела расследований в штабе полиции по восьмому региону.

По словам полковника Дэтраксы, предварительное расследование подтвердило наличие нарушений при заключении контракта на обеспечение пляжей Пхукета спасателями.

«Вся информация сейчас находится у NACC. Комиссия продолжит расследование этого дела, поскольку мы обнаружили, что изложенные в жалобе обвинения имеют под собой основания», – заявил полковник.

В ходе пресс-конференции члены «Кхон Рак Тхонг Тин» презентовали фото- и видеосвидетельства в пользу изложенной в жалобе претензии. Заключалась она в том, что контракт на обеспечение безопасности пляжей был заключен с компанией, не имевшей ресурсов для выполнения указанных в нем требований. В жалобе также указывалось, что контракт не был разорван даже после того, как компания не приступила к исполнению обязанностей в указанный в договоре срок. Члены группы отметили, что это само является отдельным нарушением правил госзакупок.

О том, что собранные группой свидетельства небезосновательны, заявил и подполковник Монсак Срисуван, проводивший изначальную проверку по факту жалобы

«Судя по собранным в ходе расследования доказательствам, обвинения в адрес фигурантов дела кажутся справедливыми», – повторил подполковник Срисуван свое заключение, которое озвучил The Phuket News неделей ранее.

Подполковник повторил, что по-прежнему не может раскрыть имена фигурантов дела, однако в этот раз он прямо указал, что в материалах имеются признаки нарушения официальными лицами правил госзакупок и недобросовестное исполнение должностных обязанностей.

Стоит отметить, что в августе прошлого года в Таиланде вступил в силу новый Закон о государственных закупках, в котором прописано, что представители общественности имеют право «выступать наблюдателями на всех этапах процесса», а выход за рамки закона грозит должностному лицу и его сообщникам тюремным заключением на срок от 1 до 10 лет и штрафом в размере от 20 до 200 тыс. бат.

Представители NACC подтвердили The Phuket News, что готовы проинформировать любого интересующегося о ходе расследования. Для этого нужно позвонить в NACC по телефону 02-5284800 доб. 4993 и назвать номер дела 28558.

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