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Делегация ВМФ Великобритании планирует визит на Пхукет

Представители посольства Великобритании в Таиланде во главе с военным аташе Тони Стерном посетили Пхукет 27 мая, чтобы обсудить с губернатором Наронгом Вунсиеу планируемый визит британские моряков на остров. Прибыть британцы должны в конце июля или начале августа.

Новости Пхукета

28 Мая 2021, 03:33 PM
Фото: PR Phuket

Фото: PR Phuket

Как сообщила PR-служба провинции Пхукет, в общей сложности остров планируют посетить 420 моряков. Целью визита – укрепление отношений между Великобританией и Таиландом.

В ходе встречи с губернатором представители британского посольства уточнили требования местных властей по организации визита и рекомендации на время пребывания моряков на острове.

Полковник Стерн заверил, что все члены делегации будут привиты от коронавируса и будут соблюдать меры эпидемиологической безопасности. В частности, моряки будут регулярно сдавать анализы на COVID-19 и проходить обследование у судовых врачей.

В ходе пребывания на острове члены делегации примут участие в ряде мероприятий по укреплению отношений, включая занятия с местными школьниками. Ожидаемая продолжительность визита – от трех до пяти дней.


Губернатор Наронг Вунсиеу заявил, что будет рад прибытию иностранных моряков.

 

 

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