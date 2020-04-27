Декрет о чрезвычайной ситуации в Таиланде продлен на весь май

Оперативный штаб по администрированию в условиях COVID-19 (CCSA) принял решение продлить действие Декрета о чрезвычайной ситуации до конца мая.

Новости Пхукета

27 Апреля 2020, 02:26 PM

Комендантский час и прочие общенациональные ограничения остаются в силе еще на месяц. Фото: Arnun Chonmahatrakool

Решение о продлении статусу чрезвычайной ситуации в стране было принято в понедельник, 27 апреля, заявил официальный представитель CCSA Тависилп Висануйотхин. Изначально положения декрета должны были действовать до конца этого месяца.

Как пишет Bangkok Post, в качестве причины продления чрезвычайной ситуации были названы опасения относительно «возвращения вируса». На совещание, по итогам которого было принято решение, были приглашены представители «всех государственных ведомств». Председательствовал на встрече премьер-министр Прают Чан-Оча.

Как пояснил официальный представитель CCSA, продление действия Декрета о чрезвычайной ситуации означает, что в силе остаются и комендантский час с 22:00 до 4:00, и запрет на массовые собрания людей, и ограничения на перемещение между провинциями.

Также продление декрета может служить для губернаторов провинций сигналом к сохранению положения status quo в своих провинциях. Поскольку Бангкок не стал отменять общенациональные ограничения, то и локальные запреты могут смело оставаться в силе.