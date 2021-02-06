Декоративные акулы Fin Art и экологическая миссия их создателей

Стивен Спилберг в ответе за многое. Так говорит уроженец Германии и житель Пхукет Хольгер Шваб, когда ему задают вопрос, почему у акул столь мрачная репутация.

Новости Пхукета

Хольгар – владелец пхукетского дайв-центра Sea Bees Diving и увлеченный дайвер с 35-летним опытом погружений. Вместе с соотечественником Алексом Левом он в 2017 году запустил проект, целью которого является привлечение внимания к проблеме сокращения популяции акул в мировом океане. Оба дайвера в течение многих лет воочию наблюдали этот процесс в водах Пхукета и продолжающееся развитие ситуации вызывает у них тревогу.

Суть инициативы Fin Arts заключается в том, что Хольгер, Алекс и многочисленные художники (как местные, так и зарубежные) создают и удивительным образом раскрашивают скульптуры акул, которые предлагают на продажу или выставляют на различных мероприятиях. Часть собираемых средств затем направляется на проекты по охране акул.

Одним из недавних событий Fin Arts на Пхукете был организованный в Чалонге мастер-класс для местных художниц Сунанты Нуалсомсри и ее сестры Саовалак, в ходе которого те своими руками создали несколько впечатляющих фигур. Организаторы Fin Arts надеются, что эта акция позволит им распространить свой месседж среди более широкой публики.

Для дома и офиса

В рамках проекта Fin Arts изготавливаются декоративные акулы трех масштабов. 30-сантиметровые делаются из полирезины прекрасно подходят для того, чтобы занять почетное место на полке или рабочем столе. Для более крупных работ (100 и 150 см) используется стекловолокно. Эти произведения в основном предназначены для презентаций на различных массовых мероприятиях, таких как выставки и конференции. При этом заказывающий акулу клиент может рассчитывать на любой дизайн и быть уверенным в высочайшем качестве работы.

Изначальным источником вдохновения для Хольгара и Алекса стала деятельность проекта Elephant Parade, который создает скульптуры слонов для привлечения внимания к проблемам этих животных. Впервые с работами Elephant Parade мужчины познакомились в 2017 году в провинции Чианг-Май и решили повторить опыт.

Свою задачу Fin Arts формулирует так: вывести разговор об исчезновении акул в повседневную жизнь, в дома и офисы, чтобы начать широкую дискуссию, сделать проблему общеизвестной и дать людям новые знания.

«Все скульптуры разные и необычные. И очень часто их вид действительно приводит к достижению цели начать диалог, которые может привести к позитивным результатам», – говорит Хольгер.

Основным бенефициаром проекта Fin Art является природоохранная инициатива Shark Guardian. Цель этой британской организации перекликается с целью пхукетского проекта: повысить уровень знаний об акулах в обществе и инициировать осмысленный общественный диалог о важности этих обитателей морских глубин. Фонд сотрудничает с морскими биологами и специалистами по акулам, распространяя научно-исследовательские данные, проводя образовательные мероприятия среди школьников, инициируя обращения к правительствам разных стран.

Вершина цепочки

Приведенное в начале статьи высказывание Хольгера о роли Спилберга в демонизации акул – это одновременно и ирония, и голос печали. Именно Спилберг снял блокбастер «Челюсти», в котором образ акулы был совершенно однозначным – образ безжалостного убийцы. Однако в реальности, как говорит Хольгер, все не так.

«За 35 лет в дайвинге я лишь однажды слышал о серьезном нападении акулы на дайвера, которое произошло несколько лет назад в Египте», – убеждает он.

По словам Хольгера, у человека гораздо больше шансов погибнуть от удара молнии, падения кокоса с пальмы или пробки, неудачно вылетевшей из бутылки шампанского.

«Люди не входят в цепочку питания акул», – заверяет дайвер.

По его словам, редкие нападения акул на людей объясняются тем, что хищная рыба ошибочно принимает человека за возможную добычу, пробует на зуб и, разочаровавшись, уплывает.

Если пандемия коронавируса чему-то нас и научила (кроме, конечно, мытья рук), то это осторожному отношению к балансу между природой и человеком. А важность акул для морских экосистем сложно переоценить.

«Акулы – высшие хищники в воде и играют ключевую роль в поддержании биоразнообразия. Исключите акул из уравнения, и все уравнение рассыпется. Сокращение их численности или потенциальное исчезновение будут иметь катастрофические последствия», – говорит Хольгер, одновременно напоминая, что именно океан является источником 70% кислорода на земле.

Кто кому угроза?

Согласно экспертным оценкам, ежегодно на планете погибают 100-120 млн акул. Исчезновение в ближайшем будущем угрожает примерно трети этих рыб. Основные причины – нерегулируемый вылов, случайный вылов, а также не спадающий спрос на плавники (в кулинарных целях) и зубы с челюстями (на сувениры). Также акул губит океанский мусор, такой как старые рыболовные сети и пластик. Этот фактор также нельзя списывать со счетов.

Хольгер говорит, что в последние годы рыболовная отрасль стала намного более «жадной и агрессивной». Каждый год в море выходит все больше судов, а случаи лова нелегальными методами и в нелегальных акваториях все учащаются.

Спрос на рыбу постоянно бьет рекорды, особенно в Тихоокеанском регионе, в связи с чем проблема нерегулируемого рыболовства усугубляется. А агрессивные методы промысла – такие как ярусный лов – приводят к тому, что в сети попадает не только промысловая рыба, но также дельфины, черепахи и морские птицы. Все они после этого гибнут.

Рынок акульих плавников также остается большой проблемой, хотя многие государства вводят ограничения на оборот этого продукта и спрос падает. Впрочем, в Китае и соседних странах суп из акульих плавников все еще популярен в качестве особенного праздничного блюда. По оценкам специалистов, ради плавников ежегодно отлавливаются и убиваются 75 млн акул. В Таиланде, к сожалению, этот суп тоже едят.

«Печальная ирония состоит в том, что акулий плавник – это практически только хрящ, представляющий мало ценности в плане вкуса», – говорит Хольгер.

Впрочем, немец не теряет надежды на то, что положение дел все же можно изменить.

«Мы продолжим прилагать усилия по защите и сохранению этих прекрасных морских созданий, которые столь важны для экологии во множестве отношений», – обещает он.

Узнать больше о проекте Fin Arts можно на сайте thefinarts.com и на странице www.facebook.com/thefinarts. Непосредственно самих декоративных акул можно заказать на сайте или в офисе дайв-центра Sea Bees Diving в Чалонге. Если вы художник и заинтересованы в сотрудничестве с проектом, пишите на alex@thefinarts.com или звоните по телефону 080 143 5472.

- Бен Тайербак