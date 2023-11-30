Декабрьский ужин Skål International на Пхукете

Дата/Время начала: 14 Декабря 2023, 06:00 PM - 14 Декабря 2023, 09:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Год приближается к концу, и мы приглашаем вас на его грандиозный финал – вечер товарищества, изысканной кухни и утонченного стиля от The Distillery Phuket. Наши эксклюзивные мероприятия продумываются так, чтобы быть идеальным местом встречи отельеров, профессионалов сферы туризма и специалистов индустрии путешествий. Мы предлагаем гостям идеальную возможность завести новые знакомства, освежить старые связи, договориться о совместной работе и просто хорошо провести время в атмосфере, идеально отражающей ценности Skål International. Подробнее на facebook.com/SkalPhuket.