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Декабрьский ужин Skål International на Пхукете

Дата/Время начала: 14 Декабря 2023, 06:00 PM - 14 Декабря 2023, 09:00 PM

Skål International Phuket Dinner - December

Skål International Phuket Dinner - December

Год приближается к концу, и мы приглашаем вас на его грандиозный финал – вечер товарищества, изысканной кухни и утонченного стиля от The Distillery Phuket. Наши эксклюзивные мероприятия продумываются так, чтобы быть идеальным местом встречи отельеров, профессионалов сферы туризма и специалистов индустрии путешествий. Мы предлагаем гостям идеальную возможность завести новые знакомства, освежить старые связи, договориться о совместной работе и просто хорошо провести время в атмосфере, идеально отражающей ценности Skål International. Подробнее на facebook.com/SkalPhuket.

С кем связаться: Skål International Phuket
Адрес: The Distillery Phuket, Chalong Bay
Веб-сайт:
http://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2...

 

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