Декабрьская встреча Grow Boating

Дата/Время начала: 6 Декабря 2019, 05:00 PM - 6 Декабря 2019, 10:00 PM Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Декабрьский деловой вечер без галстуков Grow Boating Networking Evening пройдет 5 декабря 2019 года в Royal Phuket Marina. Спонсором мероприятия выступит ежегодное яхтенное шоу Thailand Yacht Show (www.thailandyachtshow.com). Приходите хорошо провести время, мы рады всем гостям. Участие бесплатно, просто оставьте визитку или зарегистрируйтесь на барной стойке. Ждем вас с нетерпением! Если вы знаете кого-то, кому также может быть интересно участие, пригласите его присоединиться. Чтобы подписаться на нашу рассылку, отправьте письмо на growboatingphuket@gmail.com. The Phuket News, Live 89.5 и Phuket News TV являются информационными партнерами Grow Boating (www.thephuketnews.com), организатор серии мероприятий – Тайская ассоциация яхтенного бизнеса. Подписывайтесь на нас на Facebook (www.facebook.com/groups/491098897758155) или заходите на сайт (www.thaiyachtingbusinessassociation.com).





