Дегустационное меню шефа Пабло 950.-
Дата/Время начала:
22 Сентября 2017 18:30:00
-
22 Сентября 2017 22:00:00
Отметьте вместе с нами получение звания ЛУЧШЕГО Ресторана по версии журнала Tatler в Таиланде. Попробуйте дегустационное меню с пятью переменами блюд, включая фуа гра, тыквенный суп, гребешков с Аляски, томленую утиную грудку и ромовую бабу. Предложение действительно до конца ноября. Также доступно меню с подобранными напитками из плодов виноградной лозы. Заказ столиков и полное меню на сайте dedos-restaurant.com и по телефону 076 325 182.