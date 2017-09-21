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Дегустационное меню шефа Пабло 950.-

Дата/Время начала: 22 Сентября 2017 18:30:00 - 22 Сентября 2017 22:00:00

Отметьте вместе с нами  получение звания ЛУЧШЕГО Ресторана по версии журнала Tatler в Таиланде. Попробуйте дегустационное меню с пятью переменами блюд, включая фуа гра, тыквенный суп, гребешков с Аляски, томленую утиную грудку и ромовую бабу. Предложение действительно до конца ноября. Также доступно меню с подобранными напитками из плодов виноградной лозы. Заказ столиков и полное меню на сайте dedos-restaurant.com и по телефону 076 325 182.
КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ
С кем связаться : Шеф Пабло
Адрес : Ресторан DeDos, Чернг-Талей
телефон : 076 325 182
Веб-сайт : http://dedos-restaurant.com
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