Дегустационное меню шефа Пабло 950.- Дата/Время начала: 22 Сентября 2017 18:30:00 - 22 Сентября 2017 22:00:00 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье Отметьте вместе с нами получение звания ЛУЧШЕГО Ресторана по версии журнала Tatler в Таиланде. Попробуйте дегустационное меню с пятью переменами блюд, включая фуа гра, тыквенный суп, гребешков с Аляски, томленую утиную грудку и ромовую бабу. Предложение действительно до конца ноября. Также доступно меню с подобранными напитками из плодов виноградной лозы. Заказ столиков и полное меню на сайте dedos-restaurant.com и по телефону 076 325 182. КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ С кем связаться : Шеф Пабло Адрес : Ресторан DeDos, Чернг-Талей телефон : 076 325 182 Веб-сайт : http://dedos-restaurant.com Расположение Добавьте новостную ленту на свой сайт