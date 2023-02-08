Carnival Magic
Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Дефицит рабочих рук на Пхукете становится менее острым

Ситуация с трудовыми ресурсами на острове постепенно улучшается, а дефицит рабочих рук по состоянию на начало февраля уже не такой острый, как несколько месяцев назад. С соответствующим заявлением выступил представитель Торговой палаты Пхукета (РСС) Конгсак Кхупонгсакорн. По его словам, не закрытыми на острове сейчас остаются примерно 3-4 тыс. вакансий, тогда как в конце 2022 года речь шла о 8-17 тыс. по разным оценкам.

Новости Пхукета

8 Февраля 2023, 06:53 PM
Турпоток на Пхукет растет, но вместе с туристами прибывают и новые желающие работать в сфере гостеприимства. Фото: TAC Phuket

Турпоток на Пхукет растет, но вместе с туристами прибывают и новые желающие работать в сфере гостеприимства. Фото: TAC Phuket

Господин Кхупонгсакорн не назвал своих данных по тому, каким был дефицит на старте сезона. При этом министр труда Сучарт Чоклин в середине декабря приводил цифру в 17 тыс. А пхукетский офис Департамента трудоустройства примерно в то же время говорил о 8,8 тыс. вакансий, которые срочно требовалось заполнить в туристической индустрии. Разброс был значительным, но даже нижний показатель говорил об острой нехватке персонала в отрасли гостеприимства.

На этом фоне господин Чоклин призывал пхукетский бизнес утолять свой кадровый голод за счет найма людей на частичную занятость, включая прием на работу пенсионеров и студентов. Сам же турбизнес бил тревогу еще с весны, прекрасно осознавая, что после открытия границ туристы вернутся гораздо быстрее, чем работники, необходимые для обеспечения их отдыха.

Более того, в отрасли подчеркивали, что ей нужны будут не только рядовые сотрудники, такие как садовники, горничные или официанты, но и менеджеры с профильным опытом, которых не заменят ищущие подработку студенты и лица пенсионного возраста.

Сейчас, как отметил господин Кхупонгсакорн, ситуация улучшилась. Однако одновременно он указал на то, что остров может столкнуться с новым скачком потребностей в кадрах, поскольку на Пхукет начали возвращаться китайские туристы, для которых нужны как минимум отельные номера с обслуживающим их персоналом, а на самом деле – еще и много других сотрудников.

«В настоящий момент открыты примерно 80% из 3 тыс. отелей на острове, что соответствует общему номерному фонду в 120 тыс. номеров. Однако есть еще около 30 тыс. номеров, которые только предстоит открыть», – отметил представитель РСС.

Президент пхукетского провинциального офиса Департамента промышленности Чарин Тхумронг Киатикун связывает улучшение кадровой ситуации с тем, что работников из других провинций (и других отраслей) привлекла информация о высоких бонусах к зарплатам от чаевых и включенных в стоимость услуг сервисных сборов. В сфере обслуживания они зачастую составляют значительную часть дохода работника, при этом напрямую зависят от количества клиентов, то есть в данном случае – туристов.

«После того, как в пиковый сезон на Пхукет прибыло ошеломляющее количество туристов, заполняемость вакансий в индустрии гостеприимства резко выросла», – заявил господин Тхумронг Киатикун в беседе с The Phuket News.

Представитель Департамента промышленности полагает, что ситуация в турбизнесе останется благоприятной и после апреля, когда европейский турпоток традиционно пойдет на спад. Господин Тхумронг Киатикун предсказуемо надеется на китайский рынок, который не имеет столь ярко выраженной сезонности.

«Также Пхукет старается привлекать туристов с новых для себя рынков, таких как Индия, Ближний Восток, Вьетнам, Филиппины, Индонезия и Лаос», – добавил господин Тхумронг Киатикун.

Кроме того, на этой неделе кабинет министров Таиланда одобрил пятую фазу программы «Мы путешествуем вместе», направленной на стимулирование внутреннего туризма. В рамках этой инициативы правительство субсидирует тайским гражданам до 40% стоимости отельных номеров с потолком в 3,6 тыс. бат за номер в сутки, а дополнительно выдает ваучеры на 600 бат, которые можно использовать в ресторанах или заведениях туристического профиля. Общий бюджет пятой фазы программы – 2 млрд бат, всего предполагается субсидировать 560 тыс. суток проживания в отелях.

Сроки действия компании – с марта по апрель включительно, но бизнес ранее говорил о том, что каждый «удачный» отпуск на Пхукете – это потенциально еще несколько новых бронирований со стороны тех, кому гость провинции расскажет, как ему понравилось на острове. Правда, для формирования позитивного впечатления нужны, во-первых, вышеупомянутые кадры, а во-вторых, их качественная работа и отсутствие каких-либо инцидентов, портящих общий имидж Пхукета.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Казахстан вышел на третье место по прибытиям на Пхукет
Турбизнес сообщил об отмене тысяч поездок из-за короновирусных ограничений
Электричество подорожало для всего бизнеса в Таиланде на 13% с 1 января
Обеспеченный класс Мьянмы вошел в топ покупателей квартир в Таиланде
Международных рейсов на Пхукет будет на 9% больше в январе
Китайская постепенность. Таиланд оценивает вызовы, связанные с возобновлением туризма из Китая
Таиланд прогнозирует перевыполнение плана по турпотоку на 1,5 млн человек
Партия семьи Чинават предлагает отказаться от мешающих туризму устаревших законов
Пхукет в десять раз обогнал Паттайю по выручке от туризма
Таиланд решил переложить повышение цен на свет с жителей на бизнес
Grab запускает сервис заказа тук-туков на Пхукете
Турбизнесу Пхукета предлагают звать людей на частичную занятостью
Производители грозят ростом цен на товары на фоне повышения тарифов на электричество
Десятимиллионный гость Таиланда отдыхает на Пхукете
Таиланд отметил 10 млн зарубежных визитов в страну

 

Fashion TV
The Pavilions Phuket
Thai Residential

 