Дефицит рабочих рук на Пхукете становится менее острым

Ситуация с трудовыми ресурсами на острове постепенно улучшается, а дефицит рабочих рук по состоянию на начало февраля уже не такой острый, как несколько месяцев назад. С соответствующим заявлением выступил представитель Торговой палаты Пхукета (РСС) Конгсак Кхупонгсакорн. По его словам, не закрытыми на острове сейчас остаются примерно 3-4 тыс. вакансий, тогда как в конце 2022 года речь шла о 8-17 тыс. по разным оценкам.

Новости Пхукета

8 Февраля 2023, 06:53 PM

Турпоток на Пхукет растет, но вместе с туристами прибывают и новые желающие работать в сфере гостеприимства. Фото: TAC Phuket

Господин Кхупонгсакорн не назвал своих данных по тому, каким был дефицит на старте сезона. При этом министр труда Сучарт Чоклин в середине декабря приводил цифру в 17 тыс. А пхукетский офис Департамента трудоустройства примерно в то же время говорил о 8,8 тыс. вакансий, которые срочно требовалось заполнить в туристической индустрии. Разброс был значительным, но даже нижний показатель говорил об острой нехватке персонала в отрасли гостеприимства.

На этом фоне господин Чоклин призывал пхукетский бизнес утолять свой кадровый голод за счет найма людей на частичную занятость, включая прием на работу пенсионеров и студентов. Сам же турбизнес бил тревогу еще с весны, прекрасно осознавая, что после открытия границ туристы вернутся гораздо быстрее, чем работники, необходимые для обеспечения их отдыха.

Более того, в отрасли подчеркивали, что ей нужны будут не только рядовые сотрудники, такие как садовники, горничные или официанты, но и менеджеры с профильным опытом, которых не заменят ищущие подработку студенты и лица пенсионного возраста.

Сейчас, как отметил господин Кхупонгсакорн, ситуация улучшилась. Однако одновременно он указал на то, что остров может столкнуться с новым скачком потребностей в кадрах, поскольку на Пхукет начали возвращаться китайские туристы, для которых нужны как минимум отельные номера с обслуживающим их персоналом, а на самом деле – еще и много других сотрудников.

«В настоящий момент открыты примерно 80% из 3 тыс. отелей на острове, что соответствует общему номерному фонду в 120 тыс. номеров. Однако есть еще около 30 тыс. номеров, которые только предстоит открыть», – отметил представитель РСС.

Президент пхукетского провинциального офиса Департамента промышленности Чарин Тхумронг Киатикун связывает улучшение кадровой ситуации с тем, что работников из других провинций (и других отраслей) привлекла информация о высоких бонусах к зарплатам от чаевых и включенных в стоимость услуг сервисных сборов. В сфере обслуживания они зачастую составляют значительную часть дохода работника, при этом напрямую зависят от количества клиентов, то есть в данном случае – туристов.

«После того, как в пиковый сезон на Пхукет прибыло ошеломляющее количество туристов, заполняемость вакансий в индустрии гостеприимства резко выросла», – заявил господин Тхумронг Киатикун в беседе с The Phuket News.

Представитель Департамента промышленности полагает, что ситуация в турбизнесе останется благоприятной и после апреля, когда европейский турпоток традиционно пойдет на спад. Господин Тхумронг Киатикун предсказуемо надеется на китайский рынок, который не имеет столь ярко выраженной сезонности.

«Также Пхукет старается привлекать туристов с новых для себя рынков, таких как Индия, Ближний Восток, Вьетнам, Филиппины, Индонезия и Лаос», – добавил господин Тхумронг Киатикун.

Кроме того, на этой неделе кабинет министров Таиланда одобрил пятую фазу программы «Мы путешествуем вместе», направленной на стимулирование внутреннего туризма. В рамках этой инициативы правительство субсидирует тайским гражданам до 40% стоимости отельных номеров с потолком в 3,6 тыс. бат за номер в сутки, а дополнительно выдает ваучеры на 600 бат, которые можно использовать в ресторанах или заведениях туристического профиля. Общий бюджет пятой фазы программы – 2 млрд бат, всего предполагается субсидировать 560 тыс. суток проживания в отелях.

Сроки действия компании – с марта по апрель включительно, но бизнес ранее говорил о том, что каждый «удачный» отпуск на Пхукете – это потенциально еще несколько новых бронирований со стороны тех, кому гость провинции расскажет, как ему понравилось на острове. Правда, для формирования позитивного впечатления нужны, во-первых, вышеупомянутые кадры, а во-вторых, их качественная работа и отсутствие каких-либо инцидентов, портящих общий имидж Пхукета.