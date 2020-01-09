Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

Дебют Leopard 53 Powercat на Thailand Yacht Show

Продолжая идти по пути совмещения прелести классической яхты и преимуществ катамарана, бренд Leopard Catamarans представляет новое поколение катамаранов, открывает которое Leopard 53 Powercat. Наследник чрезвычайно успешного 51PC прибудет в азиатские воды весной 2020 года, как раз к яхтенному шоу в Сингапуре.

Партнерский материал

9 Января 2020, 02:07 PM
Leopard 53 Powercat доступен для ознакомления на Thailand Yacht Show.

Leopard 53 Powercat доступен для ознакомления на Thailand Yacht Show.

Leopard 53 Powercat доступен для ознакомления на Thailand Yacht Show.

Leopard 53 Powercat доступен для ознакомления на Thailand Yacht Show.

Leopard 53 Powercat доступен для ознакомления на Thailand Yacht Show.

Leopard 53 Powercat доступен для ознакомления на Thailand Yacht Show.

Беглого взгляда на этот катамаран достаточно, чтобы предсказать выдающийся простор на борту, устойчивость на воде и экономичность, которыми славится весь модельный ряд Leopard. Кроме того, владельцев ждет совершенно новый уровень комфорта, и роскоши в атмосфере европейской утонченности и стиля. И все это – отнюдь не в ущерб ходовым качествам. В плане скорости, потребления топлива и комфорта на воде этот катамаран не уступает традиционной скоростной яхте, что до сегодняшнего дня считалось невозможным.

Новый катамаран был создан не только для ценителей Leopard, но и с прицелом на поклонников классических моторных яхт. Благодаря современному дизайну, переработанной структуре внутренних пространств, просторной палубе, вынесенными за каюты двигателями и удобным доступом внутрь с кормы, Leopard 53 Powercat обладает и яркой внешностью, и функциональностью во всех отношениях. Добавьте к этому простоту управления и обслуживания, а также 50-процентное преимущество в топливной эффективности по сравнению с однокорпусными яхтами похожего класса, и вы поймете, почему 53 Powercat обречен завоевать армию преданных поклонников.

Дизайн катамарана выполнен в фирменном стиле Leopard c зауженными спереди большими несущими корпусами, имеющими ступенчатую форму над ватерлинией, что обещает обилие пространства внутри и несравненную крейсерскую скорость. Радиус хода 53 Powercat превышает 1,6 тыс. морских миль, максимальная скорость составляет 25 узлов, а комфортная крейсерская – 17,5 узлов.

Планировка лодки идеально продумана и в высшей мере практична. На основном уровне находится слон с раздвижными стеклянными дверями на камбуз, благодаря чему обеспечивается бесшовная связь внутренних и внешних пространств. Внутри салона по левому борту оборудован L-образный лаундж, а по правому – двухместный диван. Доступ на нос лодки осуществляется через фронтальную дверь салона. Leopard 53 Powercat предлагается в компоновке с тремя или четырьмя каютами, при этом первый вариант отличается на редкость просторной каютой владельца с отдельно стоящей кроватью, ванной комнатой с двойной раковиной и гадеробной. Венчает же этот ансамбль захватывающий и тщательно продуманный флайбридж.

На протяжении более двух десятилетий катамараны Leopard эволюционировали и улучшались в соответствии с растущими ожиданиями заказчиков, но можно без сомнения сказать, что именно новый 53 Powercat открывает целый мир новых возможностей для изменения статус-кво.

Стоит провести на борту немного времени, и становится очевидно, что традиции превосходного дизайна по-прежнему живы и здравствуют. Возможности пространства, формы, функционала и материалов были тщательно изучены дизайнерами, чтобы придать лодке класс и ощущение превосходства. Более того, современные мастера дизайна никогда не берутся за работу без глубокого исследования ожиданий клиентов, что также заметно.

Новая лодка наследует самому популярному моторному катамарану всех времен и сохраняет все черты, которые обеспечили успех его предшественника, одновременно переосмысливая идею многокорпусной моторной яхты. Leopard 53 Powercat задает новый уровень качества и переписывает стандарты дизайна внутренних и внешних пространств катамаранов, демонстрируя насколько плавным может быть переход из одного в другое.

Заходите на www.leopardcatamarans.com, чтобы еще ближе познакомиться с Leopard 53 Powercat.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Выставка Thailand Yacht Show стартовала на Пхукете
Годовой экспорт риса из Таиланда ожидается на минимальном уровне за четыре года
Яхтенная выставка Thailand Yacht Show началась на Пхукете
Годовая инфляция в Таиланде составила 0,71%
Тревожные сигналы для турбизнеса и экономики Пхукета
Продажи и производство автомобилей продолжают снижаться в Таиланде
Dream Phuket опроверг слухи о своем закрытии
Отели Самуи фиксируют падение заполняемости номерного фонда
Путешествие начинается здесь
Bangkok Post: Высокий сезон запаздывает на Пхукете
Пхукет примет туристическую ярмарку TTM+2020
Новый отель Kata Group открылся на пляже Ката
Турпоток из России в Таиланд превысил 1 млн человек
Отель Banyan Tree Krabi откроется во втором квартале 2020 года
Eva Air открывает прямой маршрут Тайвань-Пхукет

 

SKYPARK
Thai Residential
QSI International School Phuket

 