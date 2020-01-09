Дебют Leopard 53 Powercat на Thailand Yacht Show

Продолжая идти по пути совмещения прелести классической яхты и преимуществ катамарана, бренд Leopard Catamarans представляет новое поколение катамаранов, открывает которое Leopard 53 Powercat. Наследник чрезвычайно успешного 51PC прибудет в азиатские воды весной 2020 года, как раз к яхтенному шоу в Сингапуре.

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Беглого взгляда на этот катамаран достаточно, чтобы предсказать выдающийся простор на борту, устойчивость на воде и экономичность, которыми славится весь модельный ряд Leopard. Кроме того, владельцев ждет совершенно новый уровень комфорта, и роскоши в атмосфере европейской утонченности и стиля. И все это – отнюдь не в ущерб ходовым качествам. В плане скорости, потребления топлива и комфорта на воде этот катамаран не уступает традиционной скоростной яхте, что до сегодняшнего дня считалось невозможным.

Новый катамаран был создан не только для ценителей Leopard, но и с прицелом на поклонников классических моторных яхт. Благодаря современному дизайну, переработанной структуре внутренних пространств, просторной палубе, вынесенными за каюты двигателями и удобным доступом внутрь с кормы, Leopard 53 Powercat обладает и яркой внешностью, и функциональностью во всех отношениях. Добавьте к этому простоту управления и обслуживания, а также 50-процентное преимущество в топливной эффективности по сравнению с однокорпусными яхтами похожего класса, и вы поймете, почему 53 Powercat обречен завоевать армию преданных поклонников.

Дизайн катамарана выполнен в фирменном стиле Leopard c зауженными спереди большими несущими корпусами, имеющими ступенчатую форму над ватерлинией, что обещает обилие пространства внутри и несравненную крейсерскую скорость. Радиус хода 53 Powercat превышает 1,6 тыс. морских миль, максимальная скорость составляет 25 узлов, а комфортная крейсерская – 17,5 узлов.

Планировка лодки идеально продумана и в высшей мере практична. На основном уровне находится слон с раздвижными стеклянными дверями на камбуз, благодаря чему обеспечивается бесшовная связь внутренних и внешних пространств. Внутри салона по левому борту оборудован L-образный лаундж, а по правому – двухместный диван. Доступ на нос лодки осуществляется через фронтальную дверь салона. Leopard 53 Powercat предлагается в компоновке с тремя или четырьмя каютами, при этом первый вариант отличается на редкость просторной каютой владельца с отдельно стоящей кроватью, ванной комнатой с двойной раковиной и гадеробной. Венчает же этот ансамбль захватывающий и тщательно продуманный флайбридж.

На протяжении более двух десятилетий катамараны Leopard эволюционировали и улучшались в соответствии с растущими ожиданиями заказчиков, но можно без сомнения сказать, что именно новый 53 Powercat открывает целый мир новых возможностей для изменения статус-кво.

Стоит провести на борту немного времени, и становится очевидно, что традиции превосходного дизайна по-прежнему живы и здравствуют. Возможности пространства, формы, функционала и материалов были тщательно изучены дизайнерами, чтобы придать лодке класс и ощущение превосходства. Более того, современные мастера дизайна никогда не берутся за работу без глубокого исследования ожиданий клиентов, что также заметно.

Новая лодка наследует самому популярному моторному катамарану всех времен и сохраняет все черты, которые обеспечили успех его предшественника, одновременно переосмысливая идею многокорпусной моторной яхты. Leopard 53 Powercat задает новый уровень качества и переписывает стандарты дизайна внутренних и внешних пространств катамаранов, демонстрируя насколько плавным может быть переход из одного в другое.

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