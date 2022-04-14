DDPM: Алкоголь и превышение скорости – главные причины ДТП в Таиланде

Департамент чрезвычайных ситуаций (DDPM) заявил о том, что главными причинами дорожных аварий, гибели людей и травм остаются вождение в пьяном виде и несоблюдение скоростного режима.

15 Апреля 2022, 12:00 PM

Фото: Sunthorn Kongwarakhom / Bangkok Post

Неделя усиленного контроля на дорогах стартовала 11 апреля и продлится до 17 числа включительно. В течение этого времени на трассах будут функционировать около 1,9 тыс. обычных контрольных пунктов и 1,4 тыс. организованных специально для проверки водителей на алкоголь. Всего дежурство будут нести 80 тыс. сотрудников различных ведомств и волонтеров, пишет Bangkok Post.

Впрочем, пока усилия властей дают лишь ограниченные результаты. За первые три дня кампании – 11, 12 и 13 апреля – на дорогах Таиланда были зафиксированы 869 аварий, в которых погибли 113 человек и еще 835 получили травмы различных степеней тяжести.

Больше всего ДТП было зафиксировано в провинциях Кхон-Кхэн и Накхон-Сри-Тхаммарат – по 33 в каждой, больше всего случаев гибели людей произошло в Самут-Сакхоне – шесть.

Аварии:

11 апреля – 237;

12 апреля – 301;

13 апреля – 331.

Смерти в ДТП:

11 апреля – 26;

12 апреля – 47;

13 апреля – 40.

Травмы в ДТП: