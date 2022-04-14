DDPM: Алкоголь и превышение скорости – главные причины ДТП в Таиланде

Неделя усиленного контроля на дорогах стартовала 11 апреля и продлится до 17 числа включительно. В течение этого времени на трассах будут функционировать около 1,9 тыс. обычных контрольных пунктов и 1,4 тыс. организованных специально для проверки водителей на алкоголь. Всего дежурство будут нести 80 тыс. сотрудников различных ведомств и волонтеров, пишет Bangkok Post.
Впрочем, пока усилия властей дают лишь ограниченные результаты. За первые три дня кампании – 11, 12 и 13 апреля – на дорогах Таиланда были зафиксированы 869 аварий, в которых погибли 113 человек и еще 835 получили травмы различных степеней тяжести.
Больше всего ДТП было зафиксировано в провинциях Кхон-Кхэн и Накхон-Сри-Тхаммарат – по 33 в каждой, больше всего случаев гибели людей произошло в Самут-Сакхоне – шесть.
Аварии:
- 11 апреля – 237;
- 12 апреля – 301;
- 13 апреля – 331.
Смерти в ДТП:
- 11 апреля – 26;
- 12 апреля – 47;
- 13 апреля – 40.
Травмы в ДТП:
- 11 апреля – 238;
- 12 апреля – 292;
- 13 апреля – 323.