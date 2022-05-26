DDC уточнил условия отмены масочного режима

Департамент по контролю за заболеваниями (DDC, также именуемый Департаментом эпидемиологии) подтвердил возможность отмены масочного режима в Таиланде с середине июня и конкретизировал, в каких провинциях обязательное ношение масок может быть прекращено в первую очередь. Пхукет входит в список по обоим критериям.

Новости Пхукета

26 Мая 2022, 03:42 PM

Ношение масок пока остается в Таиланде обязательным, хотя некоторые другие страны со сравнимым уровнем заражений масочный режим уже отменили. Фото: Nutthawat Wicheanbut / Bangkok Post