DDC уточнил условия отмены масочного режима

Как заявил доктор Тависап Сирапрапасири, входящий в руководство DDC, отмена масочного режима может быть начата в середине июня с 31 провинций минимального риска распространения коронавирусной инфекции, сообщает Bangkok Post. Речь идет о зеленых зонах (зоны наблюдения, 14 провинций) и синих зонах (пилотные зоны туризма, 17 провинций). В список входят Бангкок, Чонбури, Чианг-Май, Сураттхани и другие популярные туристические места.
Вторым условием, по словам доктора Сирапрапасири, является достаточный уровень вакцинации населения. По его словам, для этого 60% жителей должны уже получить две базовые дозы вакцины против коронавируса и один бустерный укол. На Пхукете этот показатель уже достигнут.
При этом, как ранее говорил постоянный секретарь Минздрава, Киаттипхум Вонграджит, также планируется, что ношение масок останется обязательным для представителей групп риска (престарелые, лица с хроническими заболеваниями) и при нахождении в местах массового скопления людей и с плохой вентиляцией. Конкретные правила должен утвердить Центр по администрированию ситуации в условиях COVID-19 (CCSA).
Также именно CCSA может принять решение об отмене Thailand Pass для иностранцев. При этом в последней публикации Bangkok Post приводится мнение декана медицинского факультета Университета Махидола Прасита Ватанапы, который заявил, что это может быть сделано уже с 1 июня.