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Дайверы повстречали китовую акулу у Пхангана

Сотрудник Департамента морских и прибрежных ресурсов (DMCR) и дайверы-волонтеры повстречали китовую акулу во время погружения в районе острова Пханган в Сиамском заливе. По словам пресс-службы DMCR, трехметровая рыба «остановилась поздороваться с людьми». Из видео, впрочем, вовсе не следует,. что дайверы хоть чем-то заинтересовали акулу.

Новости Пхукета

26 Апреля 2023, 07:49 PM
Китовая акула в районе острова Пханган. Фото: Victoria Fahey и Rattanawadee Tantithaweerungro / DMCR

Китовая акула в районе острова Пханган. Фото: Victoria Fahey и Rattanawadee Tantithaweerungro / DMCR

Китовая акула в районе острова Пханган. Фото: Victoria Fahey и Rattanawadee Tantithaweerungro / DMCR

Китовая акула в районе острова Пханган. Фото: Victoria Fahey и Rattanawadee Tantithaweerungro / DMCR

Китовая акула в районе острова Пханган. Фото: Victoria Fahey и Rattanawadee Tantithaweerungro / DMCR

Китовая акула в районе острова Пханган. Фото: Victoria Fahey и Rattanawadee Tantithaweerungro / DMCR

Китовая акула в районе острова Пханган. Фото: Victoria Fahey и Rattanawadee Tantithaweerungro / DMCR

Китовая акула в районе острова Пханган. Фото: Victoria Fahey и Rattanawadee Tantithaweerungro / DMCR

Китовая акула в районе острова Пханган. Фото: Victoria Fahey и Rattanawadee Tantithaweerungro / DMCR

Китовая акула в районе острова Пханган. Фото: Victoria Fahey и Rattanawadee Tantithaweerungro / DMCR

Китовая акула в районе острова Пханган. Фото: Victoria Fahey и Rattanawadee Tantithaweerungro / DMCR

Китовая акула в районе острова Пханган. Фото: Victoria Fahey и Rattanawadee Tantithaweerungro / DMCR

Сотрудники DMCR и волонтеры встретились с китовой акулой, когда совершали погружение в целях изучения состояния кораллов на искусственном рифе на месте бывшей нефтяной платформы, говорится в сообщении DMCR от 26 апреля. Дата самого погружения в публикации не указывается.

На опубликованных ведомством фото и видео можно увидеть крупную акулу, плавающую в окружении других рыб гораздо меньшего размера. Акула в момент съемки не проявляла особого интереса к людям. Сообщить что ли о состоянии рифа, изучению которого была посвящена инспекция, пресс-служба DCMR, видимо, забыла.

Китовая акула – крупнейшая из живущих сейчас акул и вообще современных рыб. В отличие от большинства других акул, она питается преимущественно одним планктоном и не представляет никакой опасности для человека. Китовая акула зачастую абсолютно не реагирует на ныряльщиков.

Плавают представители этого вида очень медленно и большую часть времени держится близ поверхности воды. У берегов Пхукета китовые акулы также время от времени встречаются: дайверы пишут, что видят их очень часто, но фотографии в сети появляются лишь раз в несколько лет. Вид относится к вымирающим.

 

 

 

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