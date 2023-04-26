Дайверы повстречали китовую акулу у Пхангана

Сотрудники DMCR и волонтеры встретились с китовой акулой, когда совершали погружение в целях изучения состояния кораллов на искусственном рифе на месте бывшей нефтяной платформы, говорится в сообщении DMCR от 26 апреля. Дата самого погружения в публикации не указывается.
На опубликованных ведомством фото и видео можно увидеть крупную акулу, плавающую в окружении других рыб гораздо меньшего размера. Акула в момент съемки не проявляла особого интереса к людям. Сообщить что ли о состоянии рифа, изучению которого была посвящена инспекция, пресс-служба DCMR, видимо, забыла.
Китовая акула – крупнейшая из живущих сейчас акул и вообще современных рыб. В отличие от большинства других акул, она питается преимущественно одним планктоном и не представляет никакой опасности для человека. Китовая акула зачастую абсолютно не реагирует на ныряльщиков.
Плавают представители этого вида очень медленно и большую часть времени держится близ поверхности воды. У берегов Пхукета китовые акулы также время от времени встречаются: дайверы пишут, что видят их очень часто, но фотографии в сети появляются лишь раз в несколько лет. Вид относится к вымирающим.