Дайверское судно загорелось и затонуло в провинции Пханг-Нга

Дайверское судно MV Moana загорелось и впоследствии затонуло в районе пирса в Тхап-Ламу и местной базы военно-морского флота ночью 11 февраля.

Новости Пхукета

13 Февраля 2020, 10:55 AM

Дайв-бот MV Moana судно загорелось и затонуло у побережья Тхап-Ламу ночью 11 февраля. Фото: Морской департамент провинции Пханг-Нга

Как сообщил глава Морского департамента провинции Пханг-Нга Начапонг Пранит, пожар на борту лодки MV Moana (зарегистрированной по-тайски как Saimai) начался около 00:30 ночи. В этот момент судно стояло на якоре в районе пирса и местной базы военно-морского флота.

«В момент происшествия на борту судна находились три человека: некто Ампхон Прэкмуангты, судовой механик Вичан Намсук и кок. Туристов на борту не было», – рассказал господин Пранит.

По словам господина Пранита, пожар первым заметил Ампхон Прэкмуангты, роль которого в экипаже судна остается неизвестной. Мужчина увидел дым, выходящий из моторного отсека, где в тот момент работал генератор.

«Трое находившихся на лодке людей попытались сами справиться с огнем при помощи ручных огнетушителей, но не смогли это сделать. Тогда они покинули судно и на динги отправились за помощью, но и совместно с экипажами находившихся поблизости других лодок потушить огонь не сумели. Судно затонуло около 8:30 утра», – рассказал господин Пранит.

Глава Морского департамента провинции Пханг-Нга подчеркнул, что следов разлива нефтепродуктов на месте происшествия обнаружено не было. Господин Пранит предположил, что вся имевшаяся на борты тысячи литров дизеля выгорела. В качестве предположительной причины пожара было названо короткое замыкание в генераторе.

Место, где затонул дайв-бот, было огорожено буями, которые будут там находиться, пока судно не поднимут. На подъем судна владельцу дано 45 дней. Также полиция должна провести расследование по факту произошедшего.

Сам владелец судна Нуттхи Пиратумронгситт заявил, что комментариев у него нет.

«Мне жалко, что это случилось судном. Оно работало три года и стоило около 10 млн бат», – отметил он.