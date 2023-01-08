Дайвер пропал во время погружения у южного побережья Пхукета

Поисково-спасательные команды Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM) при поддержке других специалистов ищут дайвера, пропавшего во время погружения у острова Ко-Кэу-Нок к югу от Раваи в воскресенье, 8 января.

Иккапоп Тхонгтуб

Дайвер пропал во время погружения у Ко-Кэу-Нок. Фото: Rawai Municipality

Дайвер пропал во время погружения у Ко-Кэу-Нок. Фото: Rawai Municipality

Дайвер пропал во время погружения у Ко-Кэу-Нок. Фото: Rawai Municipality

Дайвер пропал во время погружения у Ко-Кэу-Нок. Фото: Rawai Municipality

Сообщение о пропаже дайвера поступило в экстренные службы во второй половине дня 8 января. Об инциденте сообщили «иностранные туристы», совершавшие погружение у острова Ко-Кэу-Нок. Один из участников не поднялся на поверхность, когда остальные поднялись к лодке.

На страницах профильных ведомств и организаций отсутствует какая-либо информация об инциденте. В настоящий момент неизвестно ни количество участников погружения, ни точное место и время происшествия, ни другие подробности.

Официальные лица подтвердили лишь, что в акватории работают пляжные спасатели на аквабайках, направленные туда мэром Раваи Аруном Солосом, а также другие специалисты. Привлечены волонтеры местной обороны, морская полиция, ВМФ Таиланда. Об инциденте проинформирован губернатор провинции Наронг Вунсиеу.

Штаб операции развернут на пляже Януй на южном побережье Пхукета. Получить информацию можно в муниципалитете Раваи по телефону +66 (0)76 613 801.