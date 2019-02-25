Дайв-бот затонул у Симиланских островов

Дайверское судно Panthip 2 затонуло недалеко от побережья одного из островов Симиланского архипелага в ночь на 24 февраля.

Иккапоп Тхонгтуб

База третьего регионального командования ВМФ в провинции Пханг-Нга и штаб-квартира национального парка Similan Islands National Park получили сообщение об инциденте около 2:45 ночи 24 февраля.

Согласно сообщению, дайв-бот с семью тайскими гражданами и четырьмя иностранцами затонул неподалеку от побережья одного из островов Симиланского архипелага.

Никто из находившихся на борту людей не пострадал. Судя по фотографиям с места событий, все они благополучно выбрались на берег и дождались помощи.

Россиян на борту Panthip 2 не было. В отчете о происшествии указывается, что вместе с семью тайцами на лодке находились два австралийца, итальянец и француз.