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Дату выборов в Таиланде утвердят в течение пяти дней

Его Величество Рама Х издал Королевский декрет о всеобщих выборах. Дата голосования должна быть утверждена в течение пяти дней.

Новости Пхукета

23 Января 2019, 04:22 PM

Декрет о всеобщих выборах был опубликован в Royal Gazette в среду, 23 января, и вступил в силу немедленно. Теперь, согласно закону, у Центральной избирательной комиссии есть пять дней на то, чтобы озвучить дату голосования.

В последнее время военное руководство страны склонялось к тому, чтобы провести выборы 24 марта, хотя ранее в качестве вероятной даты называлось 24 февраля. По закону выборы должны состояться не позже 9 мая.

Напомним, в последний раз всеобщие выборы проходили в Таиланде в 2014 году. Голосование проходило на фоне уличных протестов и в итоге было сорвано. Спустя три месяца власть в свои руки взяли военные.

 

 

 

 

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