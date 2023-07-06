Даниэль Андреев возвращается на Пхукет, шансы на выход из комы растут

Бангкокские врачи сделали все возможное для того, чтобы спасти Даниэля Андреева – десятилетнего украинского мальчика, который 2 мая утонул в бассейне на Пхукете, пережил клиническую смерть и шаг за шагом выходит и комы. Благодаря усилиям медиков, семьи и поддерживавших их людей, состояние Дани достаточно улучшилось, чтобы перевести его на домашнее лечение. Это позволит экономнее расходовать деньги благотворителей, пока Даниэль идет к тому, чтобы начать самостоятельно дышать и открыть глаза. Врачи очень осторожны в прогнозах, но констатируют удивительный для такой серьезной ситуации прогресс. Семья мальчика тем временем благодарит всех оказавших финансовую помощь и просит особенно поддержать их сегодня – нужно закрыть счет в бангкокской больнице и оплатить трансфер Дани до Пхукета. Перевезти мальчика планируют уже завтра, 7 июля.

Новости Пхукета

6 Июля 2023, 03:24 PM

В пятницу, 7 июля, Даниэля Андреева должны доставить на Пхукет. Переживший клиническую смерть мальчик все еще в коме, но каждый день показывает, что намерен вернуться к жизни. Фото: Help Daniel Group

«В пятницу, 7 июля, мы с Даней возвращаемся домой. Лечащие врачи вчера и сегодня провели необходимую диагностику и подтвердили, что Даня стабилен и готов к транспортировке из Бангкока на Пхукет. Нас, родителей, подготовили к полному уходу за Даней, расписали назначения, разработали график процедур. Мы с вашей помощью организовали и оборудовали Данину комнату, в которой есть все необходимое. Спасибо большое за неоценимую помощь!» – написала мама ребенка Людмила Андреева в группе в Telegram, посвященной спасению Даниэля.

Неделей ранее Людмила отметила день рождения, а на следующий день получила подарок от находящегося в коме сына – во время переключения аппаратуры поддержки дыхания Даниэль пытался дышать самостоятельно. Это в дополнение к постоянному повышению моторной активности и другим признакам того, что мозг ребенка стремится вернуться к функционированию.

В конце июня врачи перевели Даниэля на кормление «человеческой едой», а не только специальными смесями. Сверившись с «Гуглом», одобрили замену риса на любимую мальчиком гречку. А родители уже несколько недель следят за тем, чтобы бортики больничной кровати были подняты – ребенок двигается настолько активно, что рискует выкатиться с нее.

«Даня продолжает прогрессировать, много двигается, отвечает на раздражители. Мы его стимулируем и подбадриваем. Это огромный труд, пропитанный любовью и верой в Даню. И не только нашей семьи – всех людей, которые отозвались и переживают за него. Нас ждет нелегкий путь впереди. Уход за ребенком, который хочет и будет жить. Мы обязательно вытащим его, поможем и приложим все усилия. Мы справимся», – написала Людмила за два дня до выезда на Пхукет.

Сейчас семье нужно срочно собрать порядка 300 тыс. бат – чтобы закрыть счет в больнице и оплатить трансфре. Перевозить Даню будут на скорой помощи в сопровождении медиков. Группа поддержки Даниэля поясняет, что абсолютно любая пожертвованная сумма, будь то 10 или 100 бат, имеет значение. Со своей стороны команда прикладывает все усилия, чтобы расходовать средства максимально экономно.

Не менее важна и нематериальная поддержка – в том числе распространение информации в социальных сетях. Именно так удалось найти для Дани врачей в Бангкоке и доставить его к тем специалистам, которые смогли помочь, несмотря на критическое состояние ребенка. Большую помощь окажут и просто добрые слова или лайк в группах поддержки Даниэля в социальных сетях.

Банковские реквизиты для финансовых пожертвований собраны на сайтах helpdaniel.ru и helpdaniel.info. Через эту страницу и через аккаунты в Telegram, Facebook и Instagram можно связаться с организаторами сбора, если вы готовы оказать помощь или просто хотите передать Даниэлю свои пожелания. Врачи еще в мае подтверждали, что ребенок воспринимает речь и реагирует на нее настолько, насколько это сейчас возможно