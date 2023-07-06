Даниэль Андреев возвращается на Пхукет, шансы на выход из комы растут

«В пятницу, 7 июля, мы с Даней возвращаемся домой. Лечащие врачи вчера и сегодня провели необходимую диагностику и подтвердили, что Даня стабилен и готов к транспортировке из Бангкока на Пхукет. Нас, родителей, подготовили к полному уходу за Даней, расписали назначения, разработали график процедур. Мы с вашей помощью организовали и оборудовали Данину комнату, в которой есть все необходимое. Спасибо большое за неоценимую помощь!» – написала мама ребенка Людмила Андреева в группе в Telegram, посвященной спасению Даниэля.
Неделей ранее Людмила отметила день рождения, а на следующий день получила подарок от находящегося в коме сына – во время переключения аппаратуры поддержки дыхания Даниэль пытался дышать самостоятельно. Это в дополнение к постоянному повышению моторной активности и другим признакам того, что мозг ребенка стремится вернуться к функционированию.
В конце июня врачи перевели Даниэля на кормление «человеческой едой», а не только специальными смесями. Сверившись с «Гуглом», одобрили замену риса на любимую мальчиком гречку. А родители уже несколько недель следят за тем, чтобы бортики больничной кровати были подняты – ребенок двигается настолько активно, что рискует выкатиться с нее.
«Даня продолжает прогрессировать, много двигается, отвечает на раздражители. Мы его стимулируем и подбадриваем. Это огромный труд, пропитанный любовью и верой в Даню. И не только нашей семьи – всех людей, которые отозвались и переживают за него. Нас ждет нелегкий путь впереди. Уход за ребенком, который хочет и будет жить. Мы обязательно вытащим его, поможем и приложим все усилия. Мы справимся», – написала Людмила за два дня до выезда на Пхукет.
Сейчас семье нужно срочно собрать порядка 300 тыс. бат – чтобы закрыть счет в больнице и оплатить трансфре. Перевозить Даню будут на скорой помощи в сопровождении медиков. Группа поддержки Даниэля поясняет, что абсолютно любая пожертвованная сумма, будь то 10 или 100 бат, имеет значение. Со своей стороны команда прикладывает все усилия, чтобы расходовать средства максимально экономно.
Не менее важна и нематериальная поддержка – в том числе распространение информации в социальных сетях. Именно так удалось найти для Дани врачей в Бангкоке и доставить его к тем специалистам, которые смогли помочь, несмотря на критическое состояние ребенка. Большую помощь окажут и просто добрые слова или лайк в группах поддержки Даниэля в социальных сетях.
Банковские реквизиты для финансовых пожертвований собраны на сайтах helpdaniel.ru и helpdaniel.info. Через эту страницу и через аккаунты в Telegram, Facebook и Instagram можно связаться с организаторами сбора, если вы готовы оказать помощь или просто хотите передать Даниэлю свои пожелания. Врачи еще в мае подтверждали, что ребенок воспринимает речь и реагирует на нее настолько, насколько это сейчас возможно